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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صافرات الإنذار تدوي في الجليل الأعلى.. وإطلاق 4 صواريخ من لبنان

إسرائيل ولبنان
إسرائيل ولبنان

أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بدوي صافرات الإنذار في الجليل الأعلى بشمال البلاد.

وحسب الإذاعة الإسرائيلية، تم إطلاق 4 صواريخ من لبنان سقطوا في مناطق مفتوحة بشمال البلاد.

على جانب آخر، استشهد 9 فلسطينيين، بينهم 4 أطفال، ليل الأربعاء، في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، استشهد 7 فلسطينيين بينهم 4 أطفال، في غارة نفذها طيران الاحتلال الإسرائيلي على منزل وسط مدينة رفح جنوب قطاع غزة، بينما استشهد فلسطينيان في قصف استهدف منزلا في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية بفقدان 9 فلسطينيين نتيجة استهداف المنزل في حي الشجاعية.

كما شن طيران الاحتلال غارات على شارع صلاح الدين وحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال مسجد أبو بكر الصديق في حي الصبرة بمدينة غزة.

جيش الاحتلال الإسرائيلي صفارات الإنذار الجليل الأعلى لبنان

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