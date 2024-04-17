ميدو يثير الجدل حول لاعب بالأهلي: الناشئون أفضل منه

انتقد أحمد حسام ميدو، لاعب الزمالك السابق، أداء لاعب الأهلي بعد مشاركته في القمة ١٢٧ أمام الزمالك بالدوري الممتاز.

وقال خلال برنامجه الريمونتادا: “أداء طاهر محمد طاهر سيئ جدا ليست لديه حلول فردية وناشئو الأهلي أفضل منه”.

وانتهت أحداث لقاء القمة بين الزمالك والأهلي بفوز القلعة البيضاء بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة، ضمن مؤجلات الأسبوع العاشر لبطولة الدوري الممتاز.

أهداف مباراة الأهلي والزمالك

وأحرز سيف الجزيري هدفي الزمالك في الدقيقتين 44 و86، وسجل هدف الأهلي أحمد عبد القادر في الدقيقة 73 من عمر اللقاء بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء من عرضية.

وألغى الـ VAR ركلة جزاء لصالح نادي الزمالك على رامي ربيعة لاعب الأهلي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على استاد القاهرة، ضمن مؤجلات الأسبوع العاشر لبطولة الدوري الممتاز.