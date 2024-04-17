مسئول أمريكي كبير يتوقع ضربة صهيونية خاطفة ومحدودة على إيران

توقع بعض مسؤولي إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن توجه إسرائيل ضربة محدودة في الداخل الإيراني، حسبما كشف مسؤول أميركي رفيع، اليوم الأربعاء.

قال المسئول الذي لم يكشف عن هويته أنه من غير المعلوم بعد تاريخ تلك الضربات، لافتاً إلى أن تل أبيب لا تشارك واشنطن تفاصيل حول الأهداف أو التوقيت، وفق ما نقلت شبكة "سي بي إس".



كما أشار إلى أن الولايات المتحدة لا تعرف أيضًا ما إذا كانت الحكومة الإسرائيلية ستعلمها قبل توجيه الضربات.

وتتعدد سيناريوهات الرد التي قدمتها القيادات العسكرية من ضربات مباشرة لمواقع في الداخل الإيراني.

كما تضمنت بعض السيناريوهات ضرب مواقع تخزين أسلحة ومقار عسكرية لميليشيات إيرانية أو فصائل مدعومة منها سواء في سوريا أو العراق، أو حتى لبنان.