ضبط شاب أنهى حياة اثنين من أفراد أسرته بالأسلحة البيضاء في كفر الزيات

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية اليوم من إلقاء القبض على شاب أنهي حياة اثنين من أفراد أسرته وإصابة آخر بطعنات غادرة باستخدام الأسلحة البيضاء بقرية أبيار بدائرة مركز كفر الزيات وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الضحايا إلي مشرحة مستشفى المنشاوي بطنطا.



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده يفيد بوقوع جريمة قتل أسرية وأنباء عن وقوع ضحايا أسرية بنطاق قرية ابيار بدائرة المركز .

كما انتقلت قوة أمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية تحت إشراف الرائد أحمد شيحة رئيس مباحث مركز شرطة كفر الزيات.

كما تم الدفع بأقوال أمنية وفرض كردون أمني وتبين من التحريات والمعاينة وسؤال أحد أفراد الأسرة .

وأفادت التحريات الأمنية اندلاع مشادة كلامية بين المتهم ويدعى "محمود.ا " 40 سنة - وشقيقة الأكبر ويدعى "مصطفى. ا "- 73 سنة واثنين من أبناء شقيقه الأكبر وهما "أحمد " و"محمد "؛ حيث إن المتهمين جميعهم مقيمين في منزل واحد.

وتابعت التحريات الأمنية تطور المشادة الكلامية إلى قيام المتهم بالتعدي على شقيقه الأكبر والمجني عليهم بسلاح أبيض - سكين - أسفر عن مصرع شقيقه وأحد أبنائه شقيقه وإصابة الآخر.

وبتقنين الإجراءات الأمنية الثابته والمتحركة تمكن ضباط المباحث بدائرة مركز كفر الزيات من ضبط المتهم والسلاح المستخدم فى الحادث، وانتقلت النيابة لمناظرة جثث الضحايا.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثتين ودفنهما بمقابر أسرتهما .