صحة مطروح تطلق اليوم قافلة طبية مجانية بمنطقة زاوية العوام بالضبعة

أطلقت مديرية الصحة بمطروح، صباح اليوم الأربعاء ولمدة يومين قافلة طبية مجانية بمنطقة زاوية العوام التابعة لمدينة الضبعة ي وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين، وتتضمن أعمال القافلة الطبية، الكشف والعلاج بالمجان للتخصصات الطبية المختلفة.



يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتقديم الخدمات الصحية وصرف العلاج بالمجان والوصول إلى المواطنين في المناطق والقرى والتجمعات الأكثر احتياجا.

وأكد الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، أن جهود الدولة واضحة في إطلاق الحملات والمبادرات والقوافل الطبية في كافة قرى ومراكز المدن الثمانية بمحافظة مطروح وتوفير العلاج اللازم للمرضى وكافة متطلباتهم الصحية، مؤكدا العمل على دعم وخدمة المواطنين في شتى المجالات والمجال الصحي على وجه الخصوص.

وقال وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح،، أنه تم إعداد وتجهيز كل ما يخص القافلة لخدمة أهالينا بمنطقة زاوية العوام والقرى المجاورة لها.

وأشار "سالم" أن القافلة يجرى تنفيذها تحت إشراف الدكتور حجازي أحمد منسق القوافل العلاجية وتضم العديد من التخصصات منها (الأطفال- الباطنة – الجراحة- الأسنان- وأمراض النساء والتوليد- التثقيف الصحي) بواسطة نخبة من الأطباء المهرة والمتخصصين،

بالإضافة إلى تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات المعملية والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات، بالإضافة لعمل ندوات التوعية الصحية واستطلاع آراء بعض المواطنين تجاه الخدمات المقدمة لهم.

ونوه وكيل وزارة الصحة أن ندوات التوعية والتثقيف تتضمن نشر الوعي بالقضية السكانية وتحقيق الأهداف المرجوة من الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية، واستمرارا لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية للنهوض بمستوى الخدمة الطبية وبذل أقصى الجهود لتوفير الخدمة الطبية التشخيصية والعلاجية لجميع المواطنين وبصفة مستدامة.