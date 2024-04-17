إجازة 5 أيام متواصلة للقطاعين العام والخاص.. شم النسيم وعيد العمال

يبحث العديد من الأفراد، وخاصة العاملين في القطاعات الحكومية، عن عدد أيام إجازة شم النسيم 2024 وذلك بعدما قام المعهد القومي للبحوث الفلكية بالإعلان عن موعد عطلة شم النسيم لعام 2024 ومن المقرر أن تكون هذه العطلة مدفوعة الراتب لكافة الأفراد العاملين في كل من القطاعات الخاصة والعامة.

موعد إجازة شم النسيم

موعد إجازة شم النسيم

ونستعرض لكم في السطور التالية، موعد إجازة شم النسيم وعدد أيامها بعد ضم إجازة عيد العمال، و عدد أيام إجازة عيد تحرير سيناء.

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد القيامة المجيد لعام 2024، عقب انتهاء الصوم الكبير، وذلك في صباح يوم الأحد 5 مايو 2024، ويليه عيد شم النسيم يوم الاثنين 6 مايو 2024.

أصدر المعهد القومي للبحوث الفلكية بيانا، وحدد موعد إجازة شم النسيم 2024، ومن المقرر أن يأتي يوم الإثنين 6 مايو 2024، وهو إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في القطاع الخاص والحكومة.

ترحيل إجازة عيد العمال

يذكر أن قرر مجلس الوزراء ترحيل إجازة عيد العمال من يوم الأربعاء 1 مايو لـ يوم الخميس 2 مايو 2024، ليصبح عدد أيام الإجازات بعد إضافة يومي العطلة الأسبوعية 5 أيام متواصلة، تبدأ من الخميس 2 مايو حتى الإثنين 6 مايو.

تعد إجازة عيد تحرير سيناء 2024 أول إجازة للموظفين بعد انتهاء إجازة عيد الفطر، وتوافق يوم الخميس 25 أبريل الجاري عطلة رسمية للاحتفال بذكرى تحرير سيناء، يعقبها يومي العطلة الرسمية الجمعة والسبت، وبذلك يحصل موظفو الحكومة المصرية على عطلة لمدة 3 أيام متواصلة.

الإجازات المقبلة في شهري إبريل ومايو 2024

ووفقًا لقرار ترحيل الإجازات، تكون إجازات شهر إبريل ومايو 2024 8 أيام لموظفي الحكومة وخاصة المسيحيين تتمثل فيما يلي:

إجازة عيد تحرير سيناء 2024: الخميس الموافق 25 إبريل.

عطلة أسبوعية: الجمعة الموافق 26 إبريل.

عطلة أسبوعية: السبت الموافق 27 إبريل.

إجازة عيد العمال: الخميس الموافق 2 مايو.

عطلة أسبوعية: الجمعة الموافق 3 مايو.

عطلة أسبوعية: السبت الموافق 4 مايو.

إجازة عيد القيامة للمسيحيين: الأحد الموافق 5 مايو.

إجازة شم النسيم: الاثنين الموافق 6 مايو.

الإجازات الرسمية المتبقية في 2024