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5 أيام إجازة قبل انتهاء شهر أبريل

للموظفين.. 5 أيام إجازة قبل انتهاء شهر أبريل

مذيعة صدى البلد رنا
مذيعة صدى البلد رنا عبدالرحمن

قدمت مذيعة “صدى البلد”، رنا عبدالرحمن، تغطية عن إجازات شهر أبريل التي بدأت بعيد الفطر المبارك للعام 2024 يوم الأحد الماضي، والذي وافق 14 من شهر أبريل الجاري.

وهذه الإجازة، شملت العاملين في القطاع العام والأعمال والبنوك، هي إجازة رسمية مدفوعة الأجر، وفقا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

ولكن بعد انتهاء إجازة عيد الفطر، سيكون العاملون في القطاع العام والأعمال على موعد مع يوم إجازة إضافية في شهر أبريل، بالإضافة إلى العطلات الأسبوعية، وفقا للموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية، وسيكون يوم الخميس 25 أبريل وهو إجازة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء.

وبعد انتهاء إجازة عيد الفطر، ستكون هناك أربعة أيام عطلات أسبوعية متبقية في أبريل، تشمل الجمعة والسبت في الأيام 19 و20، والجمعة والسبت في الأيام 26 و27، وبذلك، يكون العاملون قد حصلوا على مجموع 5 أيام من الإجازات في النصف الثاني من شهر أبريل. 

ويضم شهر أبريل العديد من الإجازات الرسمية للعاملين في القطاعين العام والخاص بالدولة والمدارس والجامعات، إضافة إلى إجازة عيد الفطر، وعيد تحرير سيناء إضافة إلى الإجازات والعطلات الرسمية.

وتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، حيث يكون من حق الموظف أن يحصل على:
15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
إضافة الى 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
و30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
و45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن. 

وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة. 

وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية. 

لمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو:

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