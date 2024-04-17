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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال إجازة العيد.. غلق 17 منشأة طبية وتحرير 6 محاضر عدم ترخيص بسوهاج

صدى البلد

أصدرت اللجنة المكلفة بمتابعة الخدمات الطبية في سوهاج 17 قرارًا بغلق منشآت طبية وتحرير 6 محاضر عدم ترخيص، خلال حملات بإجازة عيد الفطر.

 

وذلك في إطار متابعة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالقطاع الخاص وتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، وتعليمات الدكتور احمد محروس وكيل وزارة الصحة بسوهاج وتحت إشراف الدكتور محمد عساف مدير إدارة العلاج الحر.

وقامت لجنة من مفتشي الإدارة ضمت كلاً من
الدكتور محمد سيد فقير والدكتور مني عبد الناصر ودكتور محمد بدر الدين والدكتور محمد سعد الدين والدكتور محمد بدار، حيث استهدفت جميع مراكز المحافظة وقامت اللجنة بالمرور على 37 منشأة طبية خاصة.

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وتم تحرير 6 محاضر عدم ترخيص و17 قرار غلق وشملت مستشفيات خاصة ومراكز الأشعة ومراكز جراحية وعيادات خاصة ومعامل وعيادات تخصصية.

وأكد الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة أن صحة المواطن أهم الأولويات ولن يتم التهاون مع المتلاعبين بها. كما شدد على المرور الدائم والحملات المستمرة على جميع المنشآت الطبية الخاصة والتأكد من الإلتزام بجميع الاشتراطات الصحية.

وبشكل مكثف واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المناسبة تجاه المنشآت المخالفة، ويأتي ذلك في إطار حرص مديرية الصحة بسوهاج على صحة وسلامة المواطنين وتقديم خدمة طيبة أمنة. وتنفيذاً لقوانين وشروط الإدارة العامة للتراخيص والعلاج الحر بوزارة الصحة.

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