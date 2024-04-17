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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

النائبة ايفلين متى تتقدم باقتراح برغبة لإقامة ميناء صيد بعزبة البرج بدمياط

النائبة ايفلين متى
النائبة ايفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب

تقدمت النائبة ايفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب باقتراح برغبة للفريق كامل الوزير ، وزير النقل بشأن إقامة ميناء صيد بمدينة عزبة البرج بمحافظة دمياط التي تضم ثلثي أسطول الصيد بجمهورية مصر العربية.

وأكدت متى فى بيان صحفى لها أن مدينة عزبة البرج لا يوجد بها ميناء ، لكنها عبارة عن نقطة خروج للمراكب من ناحية اللسان والخروج من فرع النيل المالح للبحر الأبيض المتوسط ، مشيرة إلى أن تلك النقطة لا تمثل الأمان بالنسبة للمراكب في فترات النوات ، خاصة مع إرتفاع الأمواج بالبحر مع هدوء النيل المالح ، مما يؤدي لوجود إصابة وتكسير في قاع المركب عند إرتفاعها وهبوطها في مصدات الأمواج التي تعمل كحماية للشاطئ عند منطقة اللسان برأس البر.

وقالت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب : لذلك اقترح إقامة ميناء صيد أسوة بمنطقة المعدية بالبحيرة ، مشيرة إلى أن مصر حصلت على منحة فى منتصف التسعينيات من دولة اليابان لإقامة مشروع يتمثل فى إنشاء ميناء صيد بمنطقة المعدية بالبحيرة، مما يسهم فى توفير فرص عمل مقننة يعمل بها أبناء الجمهورية جميعا ، إلا أنه لم يتم إنشاء هذا الميناء حتى الان.

واختتمت : إنشاء هذا الميناء سيساهم فى إقامة مصانع للثلج والشباك والكراتين والتغليف والتعبئة ومصانع للأسماك المدخنة والمجمدة والمملحة، مما سيجعلها فرصة لفتح أبواب الرزق لابناء دمياط وغيرها من المحافظات الساحلية.

وزير النقل ميناء صيد عزبة البرج دمياط أسطول الصيد

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