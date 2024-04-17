عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

كيف يمكن ضمان استدامة موارد مصر من العملة الصعبة وزيادة التصدير 20%؟

رئيس الوزراء مصطفى
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

تولي الدولة المصرية اهتمامًا كبيراً بالقطاع الصناعي، باعتباره قاطرة للنمو، وهو ما أسهم في تحقيق مجهودات ضخمة من أجل تهيئة المناخ الصناعي، وذلك بهدف توفير احتيجات السوق المحلية والمواطن، وكذلك العمل على وفرة الإنتاج وزيادة الصادرات إلى الخارج وزيادة العملة الصعبة.

عاجل.. رئيس وزراء مصر يصدر قرارا بتحديد الإجازة الرسمية لعيدي العمال والفطر
رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي

زيادة الصادرات إلى الخارج

وقال رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إن مصر تستهدف زيادة صادراتها بنسبة تتراوح بين 15% و20% سنويًا.

وحسب بيان مجلس الوزراء، الثلاثاء 16 أبريل 2024، وجه مدبولي بصياغة خطة تنفيذية عملية لتحقيق هذه المستهدفات وفق جدول زمني مُحدد، مُشيرًا إلى أنه سيُعاود الاجتماع بعد أسبوعين؛ لمناقشة هذه الخطة، والاستقرار على بنودها.

وناقش مدبولي خلال اجتماع اليوم، جهود تعزيز معدلات الصادرات من القطاعات الإنتاجية المُختلفة، وكذا سُبل تعميق الصناعات المحلية التي تُسهم بدورها في زيادة نسب الصادرات، ما يُعزز بالتبعية من الحصيلة الدولارية من التصدير.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن أزمة نقص الدولار التي مرَّ بها الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية نتيجة لكثير من الصدمات الخارجية المُتلاحقة، رغم صعوبتها، إلا أنها أثبتت حتمية الاعتماد على استدامة الموارد من العملة الصعبة، مُضيفًا: "الكل أجمع أن الصناعة والتصدير يُعدّان من أهم الموارد المُدّرة للعملة الصعبة".

وفي حديثه إلى رؤساء المجالس التصديرية، قال مدبولي: "سبق أن اجتمعتُ معكم أكثر من مرة؛ بهدف العمل على دفع وتحفيز القطاعات التصديرية المختلفة"، مُشيرًا إلى أن إجمالي صادرات مصر يبلغ 53 مليار دولار سنويًا، و"بحسبة بسيطة لو تمت زيادة هذه الأرقام بنسبة من 17-18%، ففي عام 2030 سنصلُ بقيمة الصادرات إلى نحو 145 مليار دولار".

txt

عصام النجار: 5% نسبة ارتفاع الصادرات المصرية الفترة الأخيرة

txt

الوزراء: توقعات ارتفاع الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار خلال 2030.. فيديو

وتابع رئيس الوزراء أن الفترة الحالية تشهد استقرارًا في إتاحة الموارد الدولارية، مُؤكدًا أن الحكومة تعمل من خلال أكثر من محور كي تضمن استدامة موارد الدولة من العملة الصعبة.

وأكد مدبولي جاهزية الحكومة للاستجابة لأي طلبات لتوطين وتعميق الصناعة محليًا، والتوسع في الصناعات القائمة، مُضيفًا: "لدينا قائمة بعدد من المنتجات والصناعات التي نحتاجها، وهناك حوافز ستُقدم لمن يقوم بتوطين صناعة هذه المنتجات".

كيفية استدامة موارد مصر من العملة الصعبة

من جانبه، قال خبير الاقتصاد والمالية العامة، وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، الدكتور وليد جاب الله، إن مصر تمتلك مصادر متنوعة للعملة الأجنبية، منها إيرادات الصادرات المصرية وقناة السويس والسياحة وغيرها من المصادر، وكذلك تحويلات المصريين العاملين بالخارج، ولكن تعتبر الصادرات هي أهم وسيلة لتدبير العملة الأجنبية لأنها الطريق الأكثر استدامة وقدرة على زيادة إيرادات مصر من العملات الأجنبية.

وليد جاب الله: لا مجال للتسعيرة الجبرية في الاقتصاد المصري | أهل مصر
الدكتور وليد جاب الله

وأضاف جاب الله، في تصريحات لـ“صدى البلد”، أنه من أجل زيادة العملة الأجنبية تعمل الدولة على تشجيع زيادة الصادرات المصرية، والخطوة الأولى لزيادة الصادرات هي زيادة الإنتاج، ولكي تصدر لابد من أن يكون هناك إنتاج من الأساس، من هنا فإن زيادة الإنتاج وتعميق الصناعة المصرية هما الخطوة الأولى والأساسية لزيادة الصادرات المصرية. 

ولفت إلى أن اجتماع رئيس مجلس الوزراء مع المختصين ومع المستثمرين لاستطلاع آرائهم ومعرفة العقبات التي تواجههم حتى تقوم الحكومة بتذليلها وبتقديم كل الدعم والتيسير لهم، وقامت مصر خلال السنوات الماضية ببناء بنية تحتية أنفقت فيها تريليونات الجنيهات حتى أصبح الاقتصاد المصري مهيأً بصورة كبيرة جدًا لزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما أصبح القطاع الصناعي مؤهلًا لتحقيق طفرة كبيرة في العملية الإنتاجية.

وأشار جاب الله إلى أن زيادة الإنتاج الصناعي والزراعي هما الضمانة الأساسية لزيادة الصادرات المصرية والحد من الواردات الأجنبية، وفي هذا المسار فإن الجهود يجب أن تكون متكاملة ما بين الحكومة والقطاع الخاص، إذ إن الحكومة تقدم التيسيرات والقطاع الخاص يعمل.

وتابع: “ندعو القطاع الخاص المصري للاستجابة بصورة أكبر لما تقدمه له الدولة المصرية من مزايا وضمانات تساعده على العمل الانتاج بصورة أكبر”.

من جانب آخر، قال أستاذ الاقتصاد وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، الدكتور علي الإدريسي، إن استدامة وزيادة الموارد الدولارية تتطلب العمل على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتسويق للفرص الاستثمارية للمستثمرين وتذليل جميع العقبات أمامهم، والسعى لمزيد من تنمية محور قناة السويس والعمل على تنوع إيراداتها عن طريق رفع كفاءت الخدمات اللوجستية، وكذلك السعى لزيادة الإيرادات من قطاع السياحة وتحسين الخدمات السياحية يأتى فى المقام الأول.

الدكتور علي الإدريسي

وأضاف الإدريسي، في تصريحات لـ “صدى البلد”، أنه من الضروري العمل على زيادة تحويلات المصريين في الخارج وتقديم المبادرات وأشكال استثمارية مختلفة تضمن زيادة هذه التحويلات، والتصدير يعتبر من أهم النقاط التى يجب التركيز عليها وهى نقطة تأتى بعد وصل السوق المحلية للاكتفاء الذاتى، وعليه يتطلب ذلك:

  1. زيادة فى الإنتاج. 
  2. تقديم منتج قوي وتنافسي.
  3. فتح أسواق جديدة للتصدير.
  4. التسويق الجيد للمنتج المحلي داخلياً وخارجياً.
  5. تذليل العقبات أمام المصدرين.
زيادة الصادرات الصادرات الإنتاج العملة الصعبة مصطفى مدبولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة القمة| لجنة الحكام ترد على شكوك هدف الزمالك الثاني.. ومفاجأة بشأن المسئول عن إخفاء الكرات

سعره نزل| شعبة المخابز تزف بشرى للمواطنين بشأن رغيف الخبز

لن نسمح بالتجاوز.. «المحامين» تصدر بيانا بشأن التعدي على أحد أعضائها أمام محكمة مصر الجديدة

3700 جنيه| قفزة جنونية في أسعار الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

عواصف رملية وترابية تضرب هذه المناطق خلال ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد

عقب صاعقة القمة| نجم الأهلي يطلب الرحيل بعد هزيمة الزمالك.. وهذه حالة كهربا

صدمة جديدة لجمهور الأهلي بخروج هذا اللاعب من قائمة الأهلي بالكونغو| من هو؟

وقف مؤقت لرحلات مصر للطيران إلى دبي بسبب سوء الأحوال الجوية في الإمارات

موضوعات متعلقة

الصادرات السلعية تسجل 9 مليارات و612 مليون دولار وارتفاعا 5.3% مقارنة بـ2023

المركزي للمبيدات يعلن استمرار استقبال عينات الصادرات الزراعية خلال إجازة عيد الفطر

كيوكاب.. معمل المهام الصعبة مرآة لتطبيق تشريعات فحص الصادرات الزراعية المصرية

ترشيحاتنا

رئيس قضايا الدولة يحدد موعد تسليم جوائز وقف الفنجري لعام 2024

حزب الله يعلن إصابة عدد من أفراد مقر القيادة الإسرائيلي بـ"عرب العرامشة"

دعوات داخل إسرائيل لتجنيد جميع طلاب المدارس الدينية فورا

كيف يمكن ضمان استدامة موارد مصر من العملة الصعبة وزيادة التصدير 20%؟

تعليق ناري من سيد عبدالحفيظ بشأن عودته للنادي الأهلي بعد الخسارة أمام الزمالك

حكم من انتقض وضوؤه أثناء الطواف في العمرة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسوأ 10 أنواع من المشاعر ممكن تمر بها في حياتك

قفزة قوية| سعر الدولار اليوم بالبنوك.. وضربة مدوية للتجار في السوق السوداء

للانتقام.. لماذا يحب النرجسي تصوير الأشخاص دون علمهم

هبوط مستمر| أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 17 إبريل 2024 بالبورصة والأسواق

فيديو

خبوا الكرة.. تعرف على عقوبة اتحاد الكورة للزمالك بعد موقف القمة 127

انخفاض كبير .. تراجع أسعار الدواجن والبيض

الإعلان عن زيادات جديدة في أسعار السجائر

تحذير عاجل من هجوم الذباب.. ظاهرة تصاحب عواصف ترابية في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الشرق الأوسط.. ومرحلة ما بعد أمريكا

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الهاسبارا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة على صفيح ساخن

اﻟﻤﺰﻳﺪ