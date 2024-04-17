جنايات طنطا تؤجل محاكمة الزوج المتهم بإنهاء حياة عروس بسيون

قررت محكمة جنايات طنطا، بمحافظة الغربية، تأجيل محاكمة الزوج الذى قتل زوجته بعد ان سدد لها عدة طعنات نافذة، اودت بحياتها فى الحال اثناء تواجده فى منزل والدها لمصالحتها، بقرية صالحجر التابعة لمركز بسيون، وذلك للاطلاع على تقرير الطب النفسى.

وحضر المتهم جلسة المحاكمة مقيد اليدين، وسط حراسة امنية مشدده، كما حضرت اسرة المجنى عليها، مطالبين بالقصاص العادل .

واوضح محامى أسرة المجنى عليها، ان المحكمة اجلت القضية للاطلاع على تقرير الطب النفسى الذى صدر بناءا على طلب محامى الخصم، وجاء فيه : ان المتهم سعيد محمد الكومى لا يوجد لديه فى الوقت الحالى او وقت ارتكاب الواقعة اضطراب نفسي او عقلى او ينقصه الادراك والاختيار وسلامة الارادة والتمييز مما يجعله مسئولا عن الاتهام الموجه اليه ".

واكد والد المجنى عليها، ان نجلته كانت دائمة التشاجر معه بسبب خلافات على مصروف البيت كونه ' بخيل "، وكانوا رافضين لزواجهما ولكنها اصرت على اتمام الزواج، وقام بقتلها بعد عام من الزواج تاركة طفلة عمرها شهور، مطالبين بالقصاص العادل.

تعود الواقعة، عندما تلقت الاجهزة الامنية بمديرية امن الغربية، اخطارا من مامور قسم مركز بسيون، بورود بلاغ من الاهالى باصابة سيدة تدعى "م.ر.ا" 34 سنة علي يد زوجها المدعو "ش.ا" 39 سنة بطعنات غادرة بواسطة أداة حادة بسبب خلافات أسرية.

وانتقلت قوة أمنية الى محل البلاغ، وتبين من خلال التحقيقات ان المتهم قام بالاعتداء عليها بواسطة سلاح ابيض اثناء تواجدها فى منزل والدها بذات القرية، واصابها بعدة طعنات نافذة وفى حالة سيئة، بسبب خلافات سابقة بينهم على مصروف البيت.

وتم نقلها الى مستشفى بسيون المركزى لتلقى العلاج اللازم، ولكنها لفظت انفاسها الاخيرة متاثرة بجراحها داخل غرفة العناية المركزة، وجار اعداد تقرير من الطب الشرعى بحالة الجثة.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وكلفت ادارة البحث الجنائى بالتحرى عن ظروف وملابسات الواقعة، كما تحرر المحضر اللازم تمهيدا لعرضه على النيابة المختصة.