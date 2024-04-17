رسميا.. الإمارات تقرر تمديد الدراسة عن بعد بسبب العاصفة

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في الإمارات، اليوم الأربعاء، أن دولة الإمارات قررت تمديد نظام التعليم عن بُعد لكافة المدارس الحكومية بالدولة يومي الخميس والجمعة.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في الإمارات، عبر حسابه على منصة إكس: "قررت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي تمديد نظام التعليم عن بُعد لكافة المدارس الحكومية بالدولة يومي الخميس والجمعة 18 و19 من أبريل 2024، وذلك لضمان جاهزية كافة المدارس الحكومية والمناطق المحيطة بها من ناحية السلامة والأمان لاستقبال الطلبة والهيئة التدريسية".

كما قررت دائرة الموارد البشرية بالشارقة في الإمارات، استمرار العمل عن بعد ليوم غد الخميس، لجميع الموظفين بدوائر وهيئات ومؤسسات حكومة منطقة الشارقة، بسبب تأثير المنخفض الجوي، وتُستثنى الوظائف التي تتطلب تواجد شاغليها في مقر العمل.

و أهابت حكومة منطقة الشارقة بالموظفين مباشرة العمل عن بعد من مقار منازلهم، حفاظاً على سلامتهم ودعماً للجهود الوطنية .