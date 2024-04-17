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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الجيزة: ضبط 2430 مخالفة لمخابز وبدالين تموينيين ومحال عامة

مخالفة تموينية
مخالفة تموينية

شنت محافظة الجيزة من خلال  مديرية التموين والتجارة الداخلية سلسله من الحملات التموينية علي المخازن السلعية والمحال العامة لضبط محتكري السلع الغذائية وردع المخالفين .

وأطلع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على جهود مديرية التموين بالجيزة خلال شهر التي أسفرت عن تحرير ٢٤٣٠ مخالفة تموينية لبدالين تموينيين ومخابز ومحال عامة لعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر الرسمي وإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات .

وتابع محافظ الجيزة الجهود في مجال المخابز التي أسفرت عن تحرير عدد ٢٣٠٢ محاضر شمل ٨٣٣ محضرا مخالفة لإنتاج خبز ناقص الوزن وتحرير ٤٩٥ مخالفة لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و ٢٤٦ مخالفة توقف وغلق و ٢٩١ مخالفة تصرف ومراجعة رصيد و ٣٥ مخالفة لعدم وجود سجل تفتيش و ٨  مخالفة لعدم وجود ميزان و  ٣٩١ مخالفة لعدم نظافة أدوات المعجن وعدم اعطاء بون.

وفي مجال الأسواق تم تحرير عدد ٢٤٦ محضر مخالفة شملت ٦٩ مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار و٢٣ مخالفة للبيع بأزيد من السعر الرسمي و ١٠ مخالفات عدم وجود شهادة و ٣٨ مخالفة لتجار تموينين.

وفي مجال المواد البترولية تم تحرير ٣٠ محضرا ضمت غلق مستودعات وعدم الإعلان عن الأسعار . 

كما تمكنت الحملات  من ضبط ٢٠٨ طن سكر ( تصرف فى سكر مبادرة ) و ٤٠٠ إسطوانة بوتاجاز بأبو النمرس بالإضافة إلى ١٢٨ جوال دقيق مدعم و ١١٨ جوال نخالة و ٧٥ بطاقة تموينية، وتحرير ٢٤٣٠ محضر بالحالات المضبوطة.

وأكد محافظ الجيزة على استمرار شن الحملات الرقابية ومتابعة الأسواق والمحلات ومنافذ البيع المختلفة بالقرى والمراكز والأحياء للتأكد من مدى توافر السلع الأساسية وصلاحية المعروض ومحاربة كافة صور الغش والاستغلال التجاري وضبط الأسعار لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين .

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