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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توريد ما يزيد عن 680 طنا.. انطلاق موسم حصاد القمح في المنوفية

توريد القمح في المنوفية
توريد القمح في المنوفية

اعلن اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عن البدء في توريد محصول القمح لهذا العام 2024 ، حيث تم توريد ما يزيد عن 680 طن حتى الأن بمختلف الشون والصوامع بنطاق المحافظة وذلك منذ بدء موسم الحصاد.

وأكد أنه تم رفع درجة الاستعداد التام وتجهيز الصوامع والشون والهناجر لموسم التوريد ومراعاتها لجميع الاشتراطات الفنية اللازمة لعملية التخزين تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية باعتباره محصولاً استراتيجيا مهماً.

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ووجه محافظ المنوفية التموين والزراعة بالمتابعة الميدانية المستمرة للوقوف على سير العمل بجميع الصوامع والشون بنطاق المحافظة أولاً بأول وتسهيل كافة إجراءات استلام القمح وتذليل العقبات للتيسير على المزارعين لتحقيق أعلى معدلات للتوريد هذا الموسم، فضلاً عن مراجعة أعمال لجان فحص القمح والتحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين في الشون والصوامع حفاظاً على المحصول.

وأكد أن الدولة تولى اهتماما بالغاً بمحصول القمح ولا تدخر جهداً في تقديم الدعم اللازم للمزارعين بهدف تحسين المستوى المعيشي والاقتصادي لهم.

كما أكد محافظ المنوفية حرصه واهتمامه على متابعة انتظام عمليات توريد محصول القمح ميدانياً لتذليل كافة العقبات والوقوف على سير العمل بالصوامع ، مناشداً جموع المزارعين بتوريد القمح للصوامع والشون المخصصة لهذا الغرض بنطاق المحافظة.

 وشدد على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة اليومية للمزارعين وعمليات التوريد وتقديم كافة التيسيرات للمزارعين أثناء عملية التوريد.

جدير بالذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية أعلنت بدء موسم توريد القمح المحلي رسميا في جميع النقاط والمراكز التسويقية لاستقبال الأقماح المحلية من الموردين والمزارعين اعتبارا من يوم الاثنين 15 أبريل الجاري، وبلغ إجمالي مواقع تخزين الأقماح المحلية بنطاق محافظة المنوفية (13) موقعا ما بين صوامع وشون وهناجر.

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية استلام القمح التموين والتجارة الداخلية بدء موسم توريد القمح بدء موسم الحصاد توريد محصول القمح عملية التخزين فحص القمح

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