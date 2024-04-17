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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية: «مشروعك» وفر 17 فرصة عمل بتمويل يزيد على 2 مليون جنيه

برنامج مشروعك
برنامج مشروعك

قال اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية: "إننا مستمرون في توفير جميع  التسهيلات اللازمة لتعظيم دور مبادرة مشروعك، وذلك في إطار الجهود المبذولة من قبل أجهزة المحافظة لتحقيق رؤية الدولة بشأن رفع مستوى معيشة المواطنين وتحسين بيئة العمل والاستثمار”.

وأضاف محافظ المنوفية أن المبادرة تأتى تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية لتشجيع الشباب على إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتعزيز ثقافة العمل الحر وتوفير فرص عمل مناسبة للشباب.

وأشار إلى أنه خلال شهر مارس وفر المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية 17 فرصة عمل، وذلك من خلال تنفيذ 7 مشروعات متنوعة بنطاق المحافظة، بقيمة إجمالية بلغت 2 مليون و440 ألف جنيه.

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ووجه القائمون على برنامج "مشروعك" بضرورة تكثيف الحملات التوعوية، ولا سيما في القرى، وتوفير آليات جاذبة للشباب ودراسات جدوى لجميع المشروعات، وكذا تبني وطرح المبادرات الجادة للاستفادة من المشروع وتشجيع الشباب على العمل الحر، بالإضافة إلى تقديم جميع التسهيلات للمتقدمين للحصول على القروض وتوفير تدريب فني وإداري لهم للاستفادة من جميع مميزات البرنامج.

فيما أكد محافظ المنوفية حرصه التام على تقديم جميع أوجه الدعم للتوسع في إقامة العديد من المشروعات من خلال برنامج “مشروعك” لما يمثله من دور محوري في تنمية ودفع عجلة الإنتاج بشتى المجالات وخلق فرص عمل جديدة للشباب والمرأة المعيلة بقرى وأحياء المحافظة، وذلك بهدف خلق جيل جديد من المستثمرين الشباب، ما يساهم في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة.

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الحملات التوعوية المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر توفير فرص عمل خفض معدلات البطالة خلق فرص عمل جديدة

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