المنوفية .. رفع 34 ألف طن قمامة ونواتج هدم خلال شهر مارس

تابع اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، خلال اجتماعه مع محافظ المنوفية، اليوم الجهود التى تقوم بها المحافظة فى ملف منظومة المخلفات البلدية الصلبة وتحسين خدمة النظافة لتحقيق رضا أبناء المنوفية عن تلك الخدمة المهمة وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى حول رفع كفاءة المنظومة، والتغلب على مشاكل تراكم المخلفات والتخلص الآمن منها، ووقف التدهور البيئي.

عرض محافظ المنوفية تقريراً حول جهود المحافظة فى رفع القمامة ونواتج الهدم خلال شهر مارس الماضى ، حيث تم رفع ما يزيد عن ٣٤ ألف طن قمامة ونواتج هدم خلال شهر مارس ونقلها للمدفن الصحي بكفر داود بالسادات ، مشيراً إلى أن هناك حملات للنظافة بكافة أرجاء المحافظة لضمان التعامل الفورى مع كافة بؤر تجمعات القمامة ونقلها إلي المدفن الصحي حفاظا على الصحة العامة للمواطنين .

أشار اللواء هشام آمنة إلى أن الدولة لا تدخر جهداً فى دعم ملف النظافة وقطاع تحسين البيئة فى جميع محافظات الجمهورية بشكل عام ومن بينها محافظة المنوفية لتوفير بيئة آمنة ونظيفة للمواطنين حفاظاً على الصحة العامة خاصة فى ظل تنفيذ مشروعات ضخمة على البنية التحتية للمنظومة الجديدة للمخلفات البلدية الصلبة فى جميع المحافظات.

كما عرض محافظ المنوفية جهود المحافظة في رفع تراكمات القمامة وإنشاء مصانع التدوير ، لافتا الي إمكانية دعم الوزارة للمحافظة في رفع تراكمات القمامة في بعض المقالب فضلا عن إنشاء مصانع تدوير جديدة بالشهداء وأشمون واستعجال توريد معدات مصنع قويسنا ، كما طالب المحافظ بدعم الوزارة لرفع تراكمات تطهير الترع داخل الكتل السكنية.