عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المنوفية .. رفع 34 ألف طن قمامة ونواتج هدم خلال شهر مارس

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية ومحافظ المنوفية

تابع اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، خلال اجتماعه مع محافظ المنوفية، اليوم الجهود التى تقوم بها المحافظة فى ملف منظومة المخلفات البلدية الصلبة وتحسين خدمة النظافة لتحقيق رضا أبناء المنوفية عن تلك الخدمة المهمة وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى حول رفع كفاءة المنظومة، والتغلب على مشاكل تراكم المخلفات والتخلص الآمن منها، ووقف التدهور البيئي.

عرض محافظ المنوفية تقريراً حول جهود المحافظة فى رفع القمامة ونواتج الهدم خلال شهر مارس الماضى ، حيث تم رفع ما يزيد عن ٣٤ ألف طن قمامة ونواتج هدم خلال شهر مارس ونقلها للمدفن الصحي بكفر داود بالسادات ، مشيراً إلى أن هناك حملات للنظافة بكافة أرجاء المحافظة لضمان التعامل الفورى مع كافة بؤر تجمعات القمامة ونقلها إلي المدفن الصحي حفاظا على الصحة العامة للمواطنين .

أشار اللواء هشام آمنة إلى أن الدولة لا تدخر جهداً فى دعم ملف النظافة وقطاع تحسين البيئة فى جميع محافظات الجمهورية بشكل عام ومن بينها محافظة المنوفية لتوفير بيئة آمنة ونظيفة للمواطنين حفاظاً على الصحة العامة خاصة فى ظل تنفيذ مشروعات ضخمة على البنية التحتية للمنظومة الجديدة للمخلفات البلدية الصلبة فى جميع المحافظات.

كما عرض محافظ المنوفية جهود المحافظة في رفع تراكمات القمامة وإنشاء مصانع التدوير ، لافتا الي إمكانية دعم الوزارة للمحافظة في رفع تراكمات القمامة في بعض المقالب فضلا عن إنشاء مصانع تدوير جديدة بالشهداء وأشمون واستعجال توريد معدات مصنع قويسنا ، كما طالب المحافظ بدعم الوزارة لرفع تراكمات تطهير الترع داخل الكتل السكنية.

هشام امنة التنمية المحلية محافظ المنوفية منظومة المخلفات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غرامة 50 ألف جنيه.. قرارات نارية من رابطة الأندية بشأن قمة الأهلي والزمالك

عيد العمال مع شم النسيم.. تفاصيل أطول إجازة في العام للموظفين والطلاب

بشرى سارة للمواطنين.. انخفاض كبير في أسعار الدواجن اليوم.. وكرتونة البيض مفاجأة

تحرك جثمان سيدة متوفاة خلال صلاة الجنازة.. والكشف الطبي يوضح الحقيقة

الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قائد منطقة الشاطئ بحزب الله

الأهلي يُقرر تغليظ عقوبة "السوشيال ميديا" لـ250 ألف جنيه بعد واقعة عاشور

جدول امتحانات الترم الثاني 2024 محافظة القاهرة لجميع الصفوف الدراسية| صور

محمد الليثى: أزمة بين كولر ومعاونيه في الأهلي بعد القمة بسبب موديست

موضوعات متعلقة

التنمية المحلية تتابع جهود محافظة الفيوم في مشروعات حياة كريمة

ترشيحاتنا

شكري: أي تهجير جماعي ناجم عن عمليات عسكرية برفح سيكون بمثابة جريمة حرب

لسوء الأحوال الجوية| تأجيل مباراة الهلال والعين في نصف نهائي أبطال آسيا

انخفاض جديد يضرب أسعار الذهب اليوم .. وهذه قيمة الجنيه الآن

أذكار بعد الصلاة.. كيف كان النبي يختم الفرائض الخمس اليومية؟

إعلامي: اشتعال غرفة ملابس الأهلي عقب القمة بسبب كولر والتشكيل السيئ

رسميا| أبوسليم الليبي يحتج على الحكم محمد معروف


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال شعبان يفجر مفاجأة غير متوقعة عند تناول القهوة| تفاصيل

في عيد ميلادها الـ 51.. إطلالات أثارت الجدل لـ روجينا

نشرة المرأة والصحة.. ميريهان حسين تستعرض جمالها بإطلالة بسيطة ونصائح تساعدك على تجنب الأتربة

لعن الله السحرة| شيخ جزائري يثير الجدل: سكان هذه الولاية مصابون بالمس (إيه الحكاية)

فيديو

استهتار ومجاملات وإهدار أموال.. مصطفى كامل يفتح النار على الفساد بنقابة الموسيقيين

ربنا مش كل الناس اتفقت عليه.. تعليق ريهام حجاج على منتقدي «صدفة»

بسببها معملتش أسناني.. تعليق هنا الزاهد على تشبيهها بفنانة شهيرة| ماذا قالت

كلمات صلاح عبد الله.. علي الحجار يطرح أغنية أجمل حاجة.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الشرق الأوسط.. ومرحلة ما بعد أمريكا

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الهاسبارا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة على صفيح ساخن

اﻟﻤﺰﻳﺪ