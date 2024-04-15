محافظ المنوفية يلتقي أعضاء مجلس النواب لبحث مطالب المواطنين



التقى اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بعدد من أعضاء مجلس النواب بمكتبه بالديوان العام وذلك لبحث مطالب المواطنين وحرصاً علي التواصل الدائم مع جموع البرلمانيين بما يساهم في تحقيق مصلحة المواطنين وتلبية مطالبهم .



في بداية اللقاء أكد المحافظ حرصه على التعاون الكامل والمشترك بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ونواب البرلمان للارتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم المشاريع التنموية الجاري تنفيذها علي أرض المحافظة .



وتناول اللقاء عرض لأهم المشروعات التي تتم علي أرض الواقع للارتقاء بالبنية التحتية بكافة القطاعات ، وأكد محافظ المنوفية حرصه علي المتابعة المستمرة لنسب تنفيذ تلك المشروعات بما يحقق رضا المواطن .