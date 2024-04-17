سعد لمجرد يحي حفله المؤجل بالقاهرة وسط جمهور من مختلف الجنسيات| صور

أحيا النجم المغربى سعد لمجرد حفلا غنائيا ضخما بالقاهرة وسط حضور كامل العدد من مختلف الجنسيات العربية والاوروبية.

حضر سعد لمجرد الحفل مرتديا ملابس كاجوال بصحبة مدير أعماله كريم اباغى وكان فى استقبالهما منظم الحفل تامر عبد المنعم وسامح سعيد وميمي المنشاوى، وذلك بعد تأجل الحفل يوما واحدا بسبب الأحداث الاخيرة بين إيران وإسرائيل التى تسببت في ارتباك حركة الطيران بعدد من الدول العربية.

وبمجرد صعود سعد لمجرد على خشبة المسرح مرددا اغنيته الشهيرة " انت معلم" تعالت هتافات وصيحات الترحيب بعدها أشعل الحفل بالعديد من اغانيه الشهيرة المميزة منها انت معلم، انساى ،انتى باغيه واحد ،أنا ماشي ساهل، انتى حياتى، بالإضافة إلى بنت السلطان لأحمد عدوية.

وتخلل الحفل توجيه سعد لمجرد تحيه لاصدقائه ممن حرصوا على حضور الحفل ، بالإضافة إلى القائمين على الحفل وتنظيمه تامر عبد المنعم وسامح سعيد وميمي المنشاوى.

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