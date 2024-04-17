ضربات موجعة من حزب الله ضد مواقع إسرائيلية عسكرية || تفاصيل

نجح حزب الله اللبناني في استهداف موقع زبدين الصهيوني في مزارع شبعا المحتلة بجانب استهداف موقع الرمثا الإسرائيلي حيث حققوا فيهما إصابات مباشرة.

كما شنت المقاومة اللبنانية ، الأربعاء، هجوماً نوعياً على مقر قيادة عسكرية سرية لجيش الاحتلال الصهيوني.



وذكر حزب الله في بيان، إن مجاهدوه شنوا هجوما مركبّا بالصواريخ الموجهة ‏والمسيّرات الانقضاضية على مقر قيادة سرية الاستطلاع العسكري في عرب العرامشة بالجليل المحتل.

وأضاف أن الهجوم حقق إصابات مباشرة موقعا عددا من القتلى والجرحى بصفوف جنود العدو.

من جهتها، أقرت وسائل إعلام إسرائيلية، بإصابة 18 جندياً بينهم 4 بحالة خطرة جراء هجوم حزب الله على مركز في "عرب العرامشة".