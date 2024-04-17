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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد الليثي: الشحات وعاشور وديانج خارج مباراتي مازيمبي وتجهيز مروان لمواجهة العودة

كولر
كولر

كشف الإعلامى محمد الليثى عن خرج مروان عطية لاعب الأهلي من حسابات الجهاز الفني للأهلي في رحلة الكونغو التي تبدأ اليوم ،الأربعاء، لمواجهة مازيمبي السبت المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا للإصابة بآلام في العضلة الخلفية.

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وأوضح محمد الليثى خلال تقديمة لبرنامج 10 و 10 مع محمد الليثى عبر آون تايم سبورت إف إم على موجات 93.7 قائلا "رغم محاولات الجهاز الطبي تجهيز مروان عطية لمباراة الذهاب إلا أن اللاعب لم يستجب ومازال يحتاج لعدة أيام تأهيل ليتأكد غيابه عن رحلة الكونغو على أن يتم تجهيزه لمباراة العودة أمام بطل الكونغو المقرر لها 26 أبريل الجاري بالقاهرة ".

وأشار محمد الليثى قائلا " في الوقت نفسه ، تأكد غياب إمام عاشور وحسين الشحات وديانج عن مباراتي مازيمبي بنصف النهائي حيث يحتاج الثلاثي فترة تتراوح بين 10 أيام وأسبوعين قبل المشاركة الكاملة في التدريبات الجماعية ويؤدي امام عاشور برنامجا تأهيليا بعد جراحة الكتف الأخيرة ، كما يواصل ديانج التأهيل للتعافي من جراحة الركبة أما الشحات فيتأهل من الجراحة التي أجراها في عضمة العين ".

الأهلى ابطال افريقيا

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