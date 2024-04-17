قذيفة إسرائيلية واحدة تقـ.تل 4000 جنين في أكبر عيادة للخصوبة بغزة

ووفقاً لتقرير صادر عن رويترز، أصابت قذيفة إسرائيلية واحدة أكبر عيادة للخصوبة في غزة في ديسمبر، مما أدى إلى تدمير ما يقرب من 4000 جنين.

وتسبب الانفجار في أضرار جسيمة بمركز البسمة لأطفال الأنابيب في مدينة غزة، بما في ذلك تعطيل خمسة خزانات للنيتروجين السائل تحتوي على الأجنة والحيوانات المنوية والبويضات غير المخصبة.

أعرب بهاء الدين غلاييني، طبيب التوليد وأمراض النساء البالغ من العمر 73 عامًا والذي أسس العيادة عام 1997 بعد تلقيه تدريبًا في جامعة كامبريدج، عن حزنه العميق لخسارة آلاف الأرواح من الأجنة. كانت العيادة بمثابة منارة أمل لعدد لا يحصى من الأفراد والأزواج الذين يسعون إلى تكوين أسر أو التغلب على تحديات العقم.

يسلط الأثر المدمر للقذيفة الإسرائيلية الضوء على الخسائر الإنسانية الأوسع نطاقا الناجمة عن الحرب في غزة، وخاصة على البنية التحتية المدنية والخدمات الأساسية. إن تدمير عيادة الخصوبة لا يحرم الأفراد من حقوقهم الإنجابية فحسب، بل يرمز أيضًا إلى الدمار والمعاناة الأوسع نطاقًا التي يعاني منها سكان غزة وسط الأعمال العدائية المستمرة.

كما يسلط الحادث الضوء على الحاجة إلى توفير حماية أكبر للمرافق المدنية والبنية التحتية خلال أوقات النزاع، فضلاً عن أهمية احترام القانون الإنساني الدولي لمنع المزيد من الخسائر في الأرواح والدمار.