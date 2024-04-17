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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اللقاء الإقليمي الأول للمعايشة بين فرعي الهيئة العامة بالأقصر وأسوان

صدى البلد

 

استقبل فرع الأقصر انطلاق فعاليات لقاء إقليم الصعيد الأول للمعايشة بين فرعي الهيئة العامة للرعاية الصحية بالاقصر وأسوان بعد إعلان الهيئة العامة لقرار  إقليم الصعيد استعدادا لاستكمال تطبيق المنظومة الصحية الجديدة للتأمين الصحي الشامل بمحافظات الصعيد للمرحلة الثانية.

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فيما تم التنسيق بقيادة دكتور "احمد البرعي" رئيس إقليم الصعيد والمشرف العام على فرع الاقصر للملتقى التعايشي الأول لمديري و قيادات فرع الهيئة العامة بالأقصر و أسوان .

حيث استهدف اللقاء الأول التعارف بين نظراء الإدارات المعنية والقيادات التنفيذية بالفرعين لتبادل الخبرات و الحيثيات المتاحة مما يساعد على توفير الوقت والجهد المبذول بين الفرعين للوصول إلى اعلي النتائج والحلول المقترحة لتذليل كافة العقبات والتحديات  التي من الممكن أن تواجه بعض الإدارات في تطبيق المنظومة الجديدة علي الأرض

وعلي نحو متصل استعرض دكتور "البرعي " عدد من العروض التقديمية والنماذج الإرشادية للمستهدفات والنتائج الفعلية المرجوة في الفترة المقبلة لفرعي الأقصر و اسوان بناء على جداول  البيانات التحليلية للأعوام السابقة بفرع الأقصر اول محافظات الصعيد بالمنظومة الجديدة .

هذا وقد استقبل اللقاء الأول لإقليم الصعيد بالأقصر ما يقرب من 25 مسؤول من فرع اسوان بحضور 
الدكتور" اشرف حسين عبد اللطيف" مدير الفرع

فيما شمل اللقاء الإقليمي الاول عدد من النقاط الأساسية ايضا مثل

▪️ الإطلاع على خارطة المحافظتين وعدد المنشآت والتوزيع الجغرافي لهم ارتباطا بعدد السكان وعدد المربوطين بهم 
▪️تعزيز مفهوم ومعرفة القيادات لرؤية ورسالة وقيم الهيئة العامة

▪️التعرف علي الإدارة الحديثة والخطط الاستراتيجية والخطط التنفيذية 
▪️العلاقة مع شركاء النجاح في الإطار المجتمعي 
▪️اللقاء الأول لتبادل الخبرات ومعرفة التحديات.

هذا وقد أعرب نظراء الإدارات للفرعين عن سعادتهم بهذا اللقاء الأول ومردوده علي سرعة الاستجابة للتحديات الموجودة والخبرات المتاحة في الوصول إلي أعلي النتائج المرجوة للمنظومة الجديدة .

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