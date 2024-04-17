مصرع مُسن وإصابة آخرين في حادثي تصادم ببني سويف

لقى شخص في العقد السابع من العمر مصرعه، وأصيب 3 آخرين في حادثين منفصلين، في نطاق محافظة بني سويف، اليوم الأربعاء.

وتلقت مديرية أمن بني سويف، إخطاراً من غرفة عمليات شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي بحري كمين مركز سمسطا جنوب غربي المحافظة، نتج عنه مصرع مسن وإصابة نجله، فجرى التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وانتقلت سيارات الإسعاف، و تبين أن الحادث أسفر عن مصرع ثروت فيليب إسحاق، 65 عامًا، وإصابة نجله "كيرلس"، 34 عامًا، بكدمات متفرقة بالجسم

كما تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارا بانقلاب تروسيكل أمام قرية قمن العروس التابعة لمركز الواسطى، مما نتج عنه إصابة ملك جرجس حلمي، 37 عامًا، و سناء محروس جاد السيد

25 عامًا، وتقيمان قريه ابويط التابعة لدائرة المركز.

جرى نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى، وتحررت المحاضر اللازمة.