القوات المسلحة المغربية تنقذ 131 مهاجرا غير شرعيا

أنقذت دورية في أعالي البحار تابعة للبحرية الملكية المغربية، اليوم الأربعاء، قاربين للهجرة غير الشرعية، وعلى متنهما 131 شخصا، خلال عمليتين منفصلتين، على بعد 50 كلم شمال شرق مدينة العيون.

وذكر البيان الصادر عن للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية؛ أن الأشخاص ينحدرون من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، من بينهم 27 إمرأة و8 قاصرين، كانوا يعتزمون التوجه إلى جزر الكناري.

وأشار البيان إلى أن الأشخاص الذين تم إنقاذهم تلقوا الإسعافات الضرورية قبل نقلهم سالمين إلى ميناء العيون وتسليمهم لمصالح الدرك الملكي لاستكمال الإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.