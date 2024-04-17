بـمحرك هجين.. مواصفات وأسعار تويوتا كامري 2025 الجديدة

تويوتا أعلنت تفاصيل التسعير لسيارة كامري 2025، التي تتوفر الآن حصريًا بنظام دفع هجين، وتقدم تحديثات في التصميم والتقنية.

تبدأ السيارة السيدان متوسطة الحجم المحدثة من 28,400 دولار في النسخة ذات الدفع الأمامي، مع إضافة خيار الدفع الرباعي بتكلفة إضافية تبلغ 1,525 دولارا.

سعر كامري 2025 يبدأ من 1,990 دولارا أعلى من الطراز الأساسي لعام 2024 ولكن يبقى أرخص بمقدار 455 دولار مقارنة بالنسخة الهجينة للعام الماضي.

وبالنسبة لبقية تشكيلة الطرازات، فبعضها أغلى قليلاً، بينما يكون البعض الآخر أرخص قليلاً.

وتبدو النسخة الأساسية LE بمظهر متواضع مع عجلات بقياس 16 بوصة، لكنها تأتي مع العديد من المزايا مقابل السعر.

وتشمل الميزات عداد رقمي بحجم 7 بوصات، وشاشة معلومات وترفيه بحجم 8 بوصات مع دعم Apple CarPlay و Android Auto لاسلكيًا، ومصابيح أمامية بتقنية Bi-LED، وتحكم تلقائي بالمناخ ثنائي المنطقة، وقاعدة شحن لاسلكية، ومجموعة Toyota Safety Sense 3.0 لأنظمة المساعدة في القيادة والسلامة.

وتبدو النسخة SE أكثر جاذبية مع شكل رياضي، ونظام تعليق أكثر صلابة، وعجلات سوداء بقياس 18 بوصة.

وتتمتع النسخة الأعلى في المواصفات (XLE) بالمزيد من وسائل الراحة، مع إضافة تنجيد جلدي وشاشة عرض رقمية بحجم 12.3 بوصة. أما النسخة الرائدة XSE، فتجمع بين جميع المزايا المتاحة مع العناصر الرياضية ومجموعة خاصة من العجلات الخفيفة بقياس 19 بوصة.

أسعار تويوتا كامري 2025

للراغبين في الحصول على الأفضل، تقدم الحزمة الاختيارية للمواصفات البريميوم بلس فتحة سقف بانورامية، ونظام صوت JBL المتميز بـ 9 مكبرات صوت، وشاشة عرض رأسية بحجم 10 بوصات، ومقاعد مهواة، وأنظمة متطورة للمساعدة في القيادة والسلامة بسعر 4,075 دولار.

وبشكل عام، يصل سعر كامري XSE 2025 بالمواصفات الكاملة والدفع الرباعي وكل الميزات الاختيارية إلى حوالي 45,000 دولار.

على عكس الطراز السابق الذي كان متاحًا أيضًا بخيارات بنزين غير هجينة من أربع أسطوانات وV6، فإن كامري 2025 متاحة حصريًا بنظام هجين يعمل بنفسه.

يتضمن النظام محرك بنزين بسعة 2.5 لتر ومحركي كهربائيين (للدفع الأمامي) أو ثلاثة (للدفع الرباعي)، بقوة مجتمعة تتراوح بين 225 حصانًا و232 حصانًا على التوالي.

تأتي جميع الإصدارات مع ناقل حركة eCVT وبطارية ليثيوم أيون. أما بالنسبة لاستهلاك الوقود المجتمع، فقد تم تقديره بين 47 و 51 ميل لكل جالون حسب النسخة.