عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بالقوة الضاربة| التشكيل الرسمي لمانشستر سيتي وريال مدريد بدوري أبطال أوروبا

صدى البلد

كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، عن التشكيل الرسمي لخوض مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي، مساء اليوم الأربعاء، بإياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، في معقل السيتيزنز ملعب "الاتحاد".

ويفتقد الميرينجي لخدمات الفرنسي تشواميني والذي يغيب بداعي الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.

وعاد ناتشو فيرنانديز للعب في مركز قلب الدفاع ليجاور الألماني أنطونيو روديجر، بينما يجلس البرازيلي ميليتاو على مقاعد البدلاء، خاصة وأنه عائد مؤخرًا من الإصابة وليس في كامل مستواه للمشاركة في مباراة حاسمة.

وجاء تشكيل الريال كالتالي:

حراسة المرمى: أندري لونين.

خط الدفاع: ميندي، ناتشو، روديجر، وكارفاخال.

خط الوسط: كروس، كامافينجا، فالفيردي، وبيلينجهام.

خط الهجوم: رودريجو جويس، وفينيسيوس جونيور.

وعلى الجانب الآخر، أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، التشكيل الرسمي، والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: ووكر، دياز، أكانجي، وجفارديول.

خط الوسط: رودري، دي بروين، وفودين.

خط الهجوم: برناردو سيلفا، جيريليش، وهالاند.

وكان لقاء الذهاب في معقل الميرنجي "سانتياجو برنابيو"، انتهى بالتعادل الإيجابي (3-3). 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أوعى إيدك يالا.. القصة الكاملة لانفعال أحمد عبد العزيز في عزاء شيرين سيف النصر

بيان عاجل من القوات المسلحة السودانية بشأن مصر

«دبروا احتياجاتكم»| قطع المياه بعد غد عن عدد من المناطق لمدة 15 ساعة متواصلة

التعليم تكشف تطورات تحقيقات أزمة تدريس مناهج غير أخلاقية بإحدى المدارس

ملزِم للجميع | تنبيه رسمي من الحكومة في هذا الشأن .. فيديو

بعد التوجيهات الرئاسية.. بشرى سارة من الحكومة لأصحاب المعاشات| تفاصيل

«الأرض انهارت وبلعت العربيات»| ماذا حدث في الإمارات بسبب عاصفة "الهدير"؟.. وهذا موقف مصر

فرج عامر يعلق على موقف أيمن يونس بعد فوز الزمالك على الأهلي

موضوعات متعلقة

صدمة| طبيب الزمالك يكشف حجم إصابة فتوح وموقف زيزو

بطولة إفريقيا للكرة الطائرة| هيئة الموانئ الكيني يفوز على جارد الكونغولي

بطولة إفريقيا للكرة الطائرة| أمل البليدة الجزائري يفوز على السجون الكيني

بطولة إفريقيا للكرة الطائرة| مولودية بوسالم التونسي يفوز على إنجز الإيفواري

العين الإماراتي يقسو على الهلال السعودي برباعية في نصف نهائي أبطال آسيا

دوري أبطال إفريقيا | مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة مازيمبي الكونغولي

دوري أبطال إفريقيا.. بعثة الأهلي تتوجه إلى الكونغو استعدادًا لمواجهة مازيمبي

أبطال إفريقيا|«شوقي» يطمئن من السفير المصري بالكونغو على ترتيبات إقامة وانتقالات بعثة الأهلي

ترشيحاتنا

«الزواج ليس فِراشا».. رد صادم لأمين الفتوى على متصلة تشكو: «زوجي بيعايرني باللقمة»

طن الدقيق | خبر مهم بشأن أسعار الخبز السياحي

«أتسجن 15 سنة ليه».. زوجة سائق أوبر تكشف تفاصيل الزيارة الأولى به بالسجن

إلغاء 150 رحلة جوية في 24 ساعة بالإمارات بسبب الأمطار الغزيرة

بوريل : يجب ألا ننسى غزة بعد التصعيد الأخير بالشرق الأوسط

كيف توفى حسن الصباح.. المراجع التاريخي لمسلسل الحشاشين يكشف التفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدلة رقص.. عارضة أزياء ترتدي فستان ميريام فارس الذي أثار السوشيال ميديا

بالشورت.. شام الذهبي تثير الجدل في أحضان زوجها

مُصمّم للمراهقين|هاتف Boring بتصميم عصري وإمكانيات لن تجعلك تندم على شرائه لأطفالك

بتعديلات مجنونة.. شاهد الوحش الجديد من بورش تايكان

فيديو

خبوا الكرة.. تعرف على عقوبة اتحاد الكورة للزمالك بعد موقف القمة 127

انخفاض كبير .. تراجع أسعار الدواجن والبيض

الإعلان عن زيادات جديدة في أسعار السجائر

تحذير عاجل من هجوم الذباب.. ظاهرة تصاحب عواصف ترابية في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بني عدى التي تصدت للفرنسيين

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين العقلي الكوني.. عقيدة أخلاقية!

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الشرق الأوسط.. ومرحلة ما بعد أمريكا

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

اﻟﻤﺰﻳﺪ