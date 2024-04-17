إندونيسيا تصدر إنذارًا بتسونامي مع ثوران بركان وإجلاء المئات

ثار بركان جبل روانغ في مقاطعة سولاويسي الشمالية بإندونيسيا عدة مرات، مما دفع السلطات إلى إصدار تحذير من تسونامي وإجلاء مئات الأشخاص من منازلهم. وأثار الثوران، الذي بدأ مساء الثلاثاء بالتوقيت المحلي واستمر يوم الأربعاء، مخاوف بشأن النشاط البركاني المحتمل وتأثيره على المجتمعات المجاورة.

ووفقا للجارديان، تم رفع مستوى التأهب لجبل روانج إلى المستوى الرابع، وهو الأعلى في النظام المكون من أربعة مستويات في البلاد، مما يشير إلى زيادة النشاط البركاني. وقد أطلق البركان، الذي يبلغ ارتفاعه 725 مترًا فوق مستوى سطح البحر، عمودًا من الدخان لمسافة تزيد عن ميل في السماء.

وقال هيندرا جوناوان، رئيس وكالة البراكين الإندونيسية، إن قرار رفع مستوى التأهب استند إلى ملاحظات بصرية وآلية تظهر زيادة كبيرة في النشاط البركاني. وكإجراء احترازي، قامت السلطات بتوسيع منطقة الحظر حول الحفرة من 4 كيلومترات إلى 6 كيلومترات.

وعلى الرغم من عدم ورود تقارير عن وقوع إصابات، فقد تم إجلاء أكثر من 800 شخص من قريتين في جزيرة روانج إلى جزيرة تاجولاندانج، التي تقع على بعد أكثر من 60 ميلاً شمال عاصمة المقاطعة مانادو. ومع ذلك، تم حث سكان تاجولاندانج أيضًا على الإخلاء خارج دائرة نصف قطرها 6 كيلومترات وسط مخاوف من احتمال انهيار البركان في البحر، مما قد يؤدي إلى حدوث تسونامي.

وتشرف الوكالة الوطنية لتخفيف آثار الكوارث في إندونيسيا على نقل السكان إلى مانادو، وهي رحلة تستغرق حوالي ست ساعات بالقارب. ويهدف هذا الإجراء الاحترازي إلى ضمان سلامة الأفراد الذين يعيشون في المناطق المعرضة لخطر النشاط البركاني واحتمال حدوث موجات تسونامي.

ويعد ثوران بركان جبل روانج بمثابة تذكير بضعف إندونيسيا أمام الأحداث الزلزالية والبركانية بسبب موقعها على حزام النار في المحيط الهادئ. وتشهد البلاد ثورات بركانية وزلازل متكررة، مما يشكل تحديات كبيرة أمام جهود التأهب للكوارث والاستجابة لها.

وفي عام 2018، أدى ثوران بركان أناك كراكاتوا إلى حدوث تسونامي مدمر على طول سواحل سومطرة وجاوة، أودى بحياة المئات. وبالنظر إلى هذا التاريخ، تحث السلطات السكان على البقاء يقظين ومستعدين للمخاطر المحتملة المرتبطة بثوران جبل روانج.

ولا يزال الوضع ديناميكيًا، مع المراقبة المستمرة من قبل الوكالات الجيولوجية ووكالات إدارة الكوارث لتقييم النشاط البركاني وتأثيره المحتمل على المناطق المحيطة. ويُنصح السكان بالانتباه إلى التحذيرات الرسمية والبقاء على اطلاع بالتطورات لضمان سلامتهم وسط تطورات الوضع.