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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوريل : يجب ألا ننسى غزة بعد التصعيد الأخير بالشرق الأوسط

بوريل
بوريل

أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أنه يجب ألا ننسى قطاع غزة بعد التصعيد الأخير في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى ضرورة تجنب مزيد من التصعيد بين إسرائيل وإيران.

وأضاف بوريل في تصريحات نشرها على منصة “إكس”، أن على إسرائيل ضمان وصول المساعدات إلى قطاع غزة، لافتًا إلى أن العنف في الضفة الغربية يجب أن يتوقف.

ولفت إلى أن عدم تسهيل إيصال المساعدات بالكميات المطلوبة بمثابة حكم بالإعدام على الفلسطينيين المحتاجين، مشيرًا “على إسرائيل، باعتبارها القوة المحتلة، الالتزام بموجب القانون الدولي بضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للفلسطينيين في غزة”.

وأشار “يستلزم ذلك ضمان وصول المجتمع الإنساني دون عوائق وأمن لمساعدة السكان بإمدادات الإغاثة الكافية”، مؤكدًا ضرورة حماية العاملين في المجال الإنساني والطبي والمستشفيات ومرافق الإغاثة وفقا للقانون الإنساني الدولي.

ولفت بوريل إلى أنها مجرد واحدة من بين العديد من الهجمات الأخرى على العاملين في المجال الإنساني والتي أودت بحياة أكثر من 200 من عمال الإغاثة.

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