هايدي موسى تطرح أغنية «عزيز»

طرحت المطربة هايدي موسي، أحدث أعمالها الغنائية والتي تحمل عنوان "عزيز"، وهي من كلمات شفيق كارم، ألحان محمود عز، توزيع رامي نوار، تسجيل ومكس وماستر ماهر صلاح.

أغنية "عزيز" تحمل طابعا رومانسيا، وفي الوقت ذاته تتسم بطابع شبابي أنثوي مليء بالألوان.

جدير بالذكر أن هايدي موسى تستعد لطرح أعمال غنائية جديدة خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع موسم صيف 2024 وستكون مفاجأة للجمهور.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة هايدي موسى كان طرحها أغنية "حفلة فرفشة" وذلك عبر موقع الفيديوهات يوتيوب وعدد من المنصات الموسيقية.

أغنية "حفلة فرفشة" من إنتاج لايف ستايلز ستوديوز، إخراج زياد خوري، كلمات شادي نور، ألحان محمد، وتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، في لبنان.