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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مفوض وكالة الأونروا: 178 موظفا قتـ.ـلتهم إسرائيل منذ بداية الحرب على غزة

مفوض وكالة الأونروا
مفوض وكالة الأونروا

أكد مفوض وكالة الأونروا، أن الوكالة تتعرض لحملة؛ لإخراجها من الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرا إلى أن استمرار تعليق تمويل الوكالة؛ يقوض من دورها في فلسطين.

وقال مفوض وكالة الأونروا، خلال كلمته التي ألقاها في جلسة مجلس الأمن بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة والشرق الأوسط، إن تدمير الوكالة سيحرم الشعب الفلسطيني من الخدمات الأساسية، مؤكدا أن هناك 178 موظفا في الأونروا قتل منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة.

وتابع مفوض وكالة الأونروا، إننا نطالب بتحقيق مستقل في اعتداءات إسرائيل بحق العاملين في مجال الإغاثة، مؤكدا أنه تم تدمير العديد من مقار الوكالة في غزة من قبل إسرائيل.

وأكد مفوض وكالة الأونروا، أن إسرائيل فرضت تدابيرا تقيد تنقل موظفي الأونروا، إضافة إلى العديد من الاإعتداءات التي يقوم بها المستوطنون الإسرائيليون ضدهم.

وكالة الأونروا الأراضى الفلسطينية فلسطين الشعب الفلسطيني قطاع غزة

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