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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ليزا ناندي تدافع عن دعم وكالة غوث الأمم المتحدة ومساءلتها لإسرائيل بالمحكمة الدولية

صدى البلد

في تقرير للجارديان، دعت ليزا ناندي، وزيرة الظل البريطانية للتنمية الدولية، إلى دعم وكالة الإغاثة التابعة للأمم المتحدة، الأونروا، وتدعو إلى محاسبة إسرائيل أمام المحاكم الدولية عن جرائمها وسلوكها خلال حرب غزة.

وشدد ناندي، الذي حضر اجتماعات في واشنطن، على الحاجة الملحة لدعم الأونروا، محذرا من أن "الوقت قد نفد بالنسبة لمئات الآلاف" في غزة. وسلطت الضوء على الدور الحاسم للأونروا في تقديم المساعدة الإنسانية وأعربت عن قلقها إزاء تأخر المملكة المتحدة في استئناف تمويل الوكالة.

ويؤكد التقرير التزام ناندي بدعم المؤسسات القانونية الدولية ومحاسبة إسرائيل على أفعالها في غزة. وانتقدت إحجام الحكومة الحالية عن دعم تدقيق المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية في السلوك الإسرائيلي، وهو ما يتناقض مع موقف حزب العمال الذي يدعم هذه المؤسسات بشكل كامل.

علاوة على ذلك، دعا ناندي إلى الشفافية فيما يتعلق بالتقييم القانوني الداخلي لحكومة المملكة المتحدة لتصرفات إسرائيل في غزة. وقالت إن زيادة الشفافية من شأنها أن تسهل المساءلة والالتزام بالقوانين والأعراف الدولية.

بشكل عام، تصور تصريحات ناندي على أنها تدعو إلى تحول في سياسة المملكة المتحدة نحو نهج أكثر مبادئًا يعطي الأولوية للمساعدة الإنسانية، ويدعم القانون الدولي، ويعزز المساءلة لجميع الأطراف المشاركة في الصراع.

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