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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

سيارة كهربائية جديدة بأطول بطارية.. تقطع 1070 كم في الشحنة الواحدة

Nio ET7
Nio ET7

أعلنت شركة NYSE: NIO اليوم أن سيارة ET7 المزودة ببطارية نصف صلبة بسعة 150 كيلووات/ساعة حققت مدى حقيقي يصل إلى 1,070 كيلومترًا، وذلك وفقًا للبيانات الصادرة عن الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية.

أجرت Nio تحدي مدى لبطارية سعة 150 كيلووات-ساعة مع سيارة سيدان ET7 لعام 2024 في 16 أبريل، وهو أول اختبار لبطارية الطاقة فائقة الطويلة المدى منذ دخولها إلى عملية الإنتاج الضخم.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، خرجت أول بطارية بسعة 150 كيلووات-ساعة من خط الإنتاج الضخم. 

وفي 18 ديسمبر 2023، قاد مؤسس شركة Nio ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي ويليام لي سيارة ET7 لعام 2023 مزودة ببطارية نصف صلبة بسعة 150 كيلووات-ساعة في تحدي المدى، وتبقى 36 كيلومترًا من مدى CLTC بعد قيادة 1,044 كيلومترًا.

للتحدي الأخير للمدى، استخدمت Nio ثلاث سيارات ET7 لعام 2024 مزودة ببطاريات سعة 150 كيلووات-ساعة على 3 طرق مختلفة: من كونمينج، يونان إلى زانجيانج، قوانجدونج؛ من بكين إلى هيفي، أنهوي؛ ومن شانجهاي إلى شيامن، فوجيان.

وقد استنفدت سيارة ET7 لعام 2024 الطاقة بعد قطع 1,070 كيلومترًا في الطريق من كونمينج إلى زانجيانج، وفيما يلي تفاصيل الاختبار على تلك الطريق:

وفي نفس السياق، انتهت سيارة ET7 لعام 2024 من الطاقة بعد قطع 1,062 كيلومترًا في الطريق من بكين إلى هيفي. وفيما يلي تفاصيل الاختبار على تلك الطريق:

ومن المقرر أن تبدأ الطلبات المسبقة لسيارة ET7 لعام 2024 في 16 أبريل، وسيتم بدء التسليمات في 30 أبريل."

سيارة كهربائية Nio ET7 شحن سيارة كهربائية

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