بنصف ليمونة.. طرق آمنة للتخلص من بقع الألوان على الملابس

تعد بقع الألوان على الملابس مشكلة تسبب إزعاجا للكثير من السيدات، لذلك نقدم خمس طرق آمنة للتخلص من بقع الألوان على الملابس باستخدام نصف ليمونة، بحسب ما نشره موقع “هيلثي”.

طرق آمنة للتخلص من بقع الألوان على الملابس

استخدام الملح

ضعي قليلًا من الملح على البقعة الملونة.

قومي بفرك الليمونة المقطعة إلى نصف على البقعة الملونة بحركات دائرية.

اتركيها لمدة 15-30 دقيقة.

اغسلي الملابس كالمعتاد.



استخدام خل الأبيض

ضعي قليلًا من خل الأبيض مباشرة على البقعة الملونة.

قومي بفرك الليمونة المقطعة إلى نصف على البقعة الملونة.

اتركيها لمدة 15-30 دقيقة.

اغسلي الملابس بالماء الفاتر والصابون.



استخدام مزيج الليمون والبيكربونات الصودا

قمي بمزج كمية صغيرة من عصير الليمون مع بعض البيكربونات الصودا لتكوين عجينة.

ضعي العجينة على البقعة الملونة وافركيها بلطف.

اتركيها لمدة 15-30 دقيقة.

اغسلي الملابس بالماء الفاتر والصابون.



استخدام الليمون المباشر

قومي بفرك قطعة الليمون المقطعة إلى نصف مباشرة على البقعة الملونة.

دعي الليمون يجف على البقعة.

قومي بغسل الملابس بالماء الفاتر والصابون.



استخدام خليط الليمون والماء

قومي بمزج كمية متساوية من عصير الليمون والماء.

ضعي الخليط على البقعة الملونة.

قومي بفركها بلطف باستخدام قطعة قماش نظيفة.

اغسلي الملابس بالماء الفاتر والصابون.

مهما كانت الطريقة التي تختارينها، يجب أن تختبري الحل على جزء صغير وغير مرئي من الملابس أولاً للتأكد من أنها لا تتسبب في أي تغيرات لونية غير مرغوب فيها.