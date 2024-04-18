عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية الأردني: الاحتلال يستخدم تجويع الفلسطينيين كسلاح ويعرقل وصول المساعدات

صدى البلد

 أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، أن غزة تتضور جوعا حيث يواجه سكانها البالغ عددهم 2.3 مليون شخص خطر المجاعة، مشيرا إلى أن المجاعة من صنع الحكومة الإسرائيلية التي تستخدم التجويع كسلاح.
وقال الصفدي، في كلمة أمام جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تستخدم تجويع الفلسطينيين كسلاح وتعرقل وصول المساعدات الإنسانية إليهم. 
وأضاف أنه لا بديل عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، في العمل الإنساني للفلسطينيين، مؤكدا أن هناك استهدفا واضحا من قبل حكومة الاحتلال للوكالة وعملها. 
وشدد الصفدي على ضرورة دعم عمل الوكالة وإعادة تمويلها من قبل الدول التي تقدم الدعم لها منذ إقامتها، مشددا على ضرورة عدم وقف هذا التمويل الدولي حتى تنجح الوكالة في عملها.
وقال الصفدي، أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا تعد عصب الجهود الإنسانية في قطاع غزة لكن إسرائيل تريد تحطيمها، ولا تريد لها أن تقوم بدورها. 
ولفت إلى أن الوكالة الأممية "تستحق دعمكم" في إشارة إلى المجتمع الدولي في مجلس الأمن لأنها وحدها تمتلك القدرة على مساعدة الفلسطينيين الجياع في غزة وعلى تأمين خدمات حيوية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس.
وشدد الصفدي على أن وكالة أونروا تستحق احترامكم على ما بذلته من تضحيات جمة لضمان لألا يقضي فلسطينيو غزة جوعا، مشيرا إلى أن 178 من موظفي أونروا سقطوا ضحايا الرصاص الإسرائيلي.
وكشف أن المساعدة القليلة التي تسمح بدخولها دولة الاحتلال إلى قطاع غزة لا توزع بفعالية لأن إسرائيل منعت أونروا من الوفاء بولايتها.
ونوه إلى أن الأطفال يلقون حتفهم في غزة لأن أونروا ووكالات المساعدة الأخرى ممنوعة من مساعدتهم، بسبب الإجراءات وعراقيل الاحتلال. 
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

50 جنيه تراجع| أسعار الدواجن تخالف التوقعات وكرتونة البيض مفاجأة

400 جنيه تراجع غير متوقع|الذهب يهبط بعد قفزة الأمس.. وعيار 21 مفاجأة

الفيفا يصدم الزمالك بعد ساعات من الفوز على الأهلي .. والكاف يلغي بطولة الكونفدرالية

220 جنيهًا تراجع .. مفاجأة في أسعار اللحوم الآن بعد وصولها 500

بعد الإمارات وعمان| الأرصاد تفجر مفاجأة عن تأثر البلاد بفيضانات خلال ساعات

هبوط اضطراري لـ طائرة في مطار القاهرة | ماذا حدث؟

نهاية الموجة الحارة وانخفاض درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس غدًا

آية تقرأها قبل النوم يأتيك خيرها في الصباح.. يغفل عنها كثيرون فاغتنمها

ترشيحاتنا

حزب الله يعلن مصرع أحد مقاتليه في قصف إسرائيلي| تفاصيل

حسام عاشور يكشف رد فعله بعد هزيمة الأهلي من الزمالك

خلع ملابس العمرة ليرتدي الكفن.. تفاصيل مصرع رجل أعمال سقط من مصعد في الدور السابع

المستشار مرتضى منصور في المحكمة بسبب الخطيب

بلاش تقصير.. ماذا طلب الخطيب من لاعبي الأهلي قبل مواجهة مازيمبي.. فيديو

فوائد صلاة الضحى .. بكلمة واحدة وصف رسول الله من يحافظ عليها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل يمكن للأشخاص النرجسيين أن يتغيروا ويتعلموا استراتيجيات صحية للتعامل؟

نشرة المرأة والصحة| سعر قميص عمرو دياب في حفل الغردقة يثير ضجة.. يسرا تفاجئ متابعيها بفستان غريب

6 علامات تكشف عن شريكك "النرجسي"

صور أثارت الجدل لـ ياسمين عبد العزيز قبل وبعد الرجيم| شاهد

فيديو

ما بتقعدش.. دوللي شاهين: بنتي نور شقية وبتحب الغناء والرقص

دوللي شاهين تكشف لـ صدى البلد سر تغيير اسم أغنية ست البنات

خبوا الكرة.. تعرف على عقوبة اتحاد الكورة للزمالك بعد موقف القمة 127

انخفاض كبير .. تراجع أسعار الدواجن والبيض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بني عدى التي تصدت للفرنسيين

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين العقلي الكوني.. عقيدة أخلاقية!

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الشرق الأوسط.. ومرحلة ما بعد أمريكا

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

اﻟﻤﺰﻳﺪ