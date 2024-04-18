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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

50 جنيها تراجعا| أسعار الدواجن تخالف التوقعات وكرتونة البيض مفاجأة

صدى البلد

هبطت أسعار الدواجن بشكل ملحوظ في الأسواق، إلى أقل من80 جنيها في المزرعة، بعدما سجلت أرقاما تاريخية تخطت الـ100 جنيه قبل أيام ، فيما تراجعت بقوة من نحو 135 جنيها في بعض المناطق إلى نحو 85 جنيها للمستهلك بفارق نحو 50 جنيها بين السعرين.

 

تراجعت أسعار الدواجن اليوم في مصر بعد تحرك الحكومة لخفض الأسعار الخاصة بالسلع الأساسية والاستراتيجية، إذ أطلق الاتحاد العام لمنتجي الدواجن مبادرة للعمل على خفض أسعار الدواجن والبيض بنسبة تتراوح بين 10% و15%.

 

أسعار الدواجن اليوم

وانخفضت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة لتسجل بين 79-80 جنيها وتبدأ للمستهلك من 84 جنيها، بعد أن كان سعرها بين 125-135 جنيها منذ أيام ، بتراجع متوسط 50 جنيها.

 

أسعار الدواجن الآن

تراجعت أسعار الدواجن ليبدأ سعر الكيلو اليوم يتراوح بين 79-80 جنيها في المزرعة بعد نحو 100 جنيه، فيما يبدأ السعر للمستهلك من 84 -95 جنيها بعد نحو 125-130 جنيها.

 

سعر كيلو البانيه

وتراجع سعر كيلو البانيه بعد القفزة الكبيرة الأيام الماضية، ضمن أسعار الدواجن بنحو متوسط 60 جنيها، إذ يبدأ اليوم من 178-200 جنيه لدى بعض المحلات وقد يزيد لدى البعض، بعدما سجل نحو 240 -250 جنيها.

 

سعر كيلو الفراخ اليوم

وهبطت أسعار الدواجن اليوم، إذ يبدأ سعر كيلو الدواجن البيضاء من 84 جنيها في المحلات بعد نحو 120 -135 الأيام الماضية لدى المحلات.

 

أسعار الدواجن اليوم

سعر كيلو الفراخ البيضاء: يبدأ السعر من 79-80 جنيها في المزرعة، و 84 وقد يصل إلى 95  جنيها للكيلو للمستهلك أو يزيد في بعض المناطق.

الفراخ البلدي: 125-130 جنيها للكيلو.

 الدواجن الساسو: 88-100 جنيهً للكيلو.

الأوراك: بين 90 - 100 جنيهً للكيلو.

البانيه ضمن أسعار الدواجن اليوم: 178-200 جنيهًا للكيلو أو يزيد حسب المنطقة.

الصدور بالعظم: تبدأ من 140 جنيها للكيلو.

سعر الأجنحة: 60-70 جنيهًا للكيلو.

سعر الهياكل: 44-55 جنيهًا للكيلو.

الفراخ الأمهات البيضاء : 75 جنيهًا في المزرعة، و80 جنيهًا للكيلو للمستهلك.

سعر كرتونة البيض الأحمر 

ويهتم الكثيرون بالبحث عن سعر كرتونة  البيض الأحمر.. وجاء كالتالي:

 

سعر كرتونة الأحمر 160 جنيها في المزرعة.

تباع كرتونة الأحمر للمستهلك بدءا من 165-180 جنيها.

 

سعار البيض الأبيض

سعر كرتونة البيض الأبيض 160 جنيها.

تباع كرتونة البيض الأبيض للمستهلك بدءا من 165 جنيها.

سجلت كرتونة البيض البلدي نحو 150 جنيها للمستهلك

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