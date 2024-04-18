عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تقيلة قوي.. «حتحوت» يعلق على استمرار المقارنة بين خالد بيبو وسيد عبدالحفيظ

صدى البلد

علّق الإعلامي هاني حتحوت، على المقارنات بين خالد بيبو مدير الكرة للنادي الأهلي الحالي، وسيد عبد الحفيظ سابقاً.

وقال خلال برنامجه: "‏المقارنة المعتادة بين خالد بيبو وبين سيد عبد الحفيظ مع كل أزمة أو تعثر "تقيلة قوي".. ولكن ألا يستحق مدير الكرة بالأهلي بعض الدعم من الإعلام الرسمي للنادي قبل الجماهير؟".

‏وانتهت أحداث لقاء القمة بين الزمالك والأهلي بفوز القلعة البيضاء بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة، ضمن مؤجلات الأسبوع العاشر لبطولة الدوري الممتاز.

 

أهداف مباراة الأهلي والزمالك

أحرز سيف الجزيري هدفي الزمالك في الدقيقتين 44 و86، وسجل هدف الأهلي أحمد عبد القادر في الدقيقة 73 من عمر اللقاء بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء من عرضية.

وألغى الـ VAR ركلة جزاء لصالح نادي الزمالك على رامي ربيعة، لاعب الأهلي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على استاد القاهرة، ضمن مؤجلات الأسبوع العاشر لبطولة الدوري الممتاز.

 

 

 

 

أهداف مباراة الأهلي والزمالك الأهلي والزمالك الاعلامي هاني حتحوت خالد بيبو هاني حتحوت لقاء القمة بين الزمالك والأهلي مباراة الأهلى والزمالك نادي الأهلي نادي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلع ملابس العمرة ليرتدي الكفن.. تفاصيل مصرع رجل أعمال سقط من مصعد في الدور السابع

50 جنيه تراجع| أسعار الدواجن تخالف التوقعات وكرتونة البيض مفاجأة

الفيفا يصدم الزمالك بعد ساعات من الفوز على الأهلي .. والكاف يلغي بطولة الكونفدرالية

400 جنيه تراجع غير متوقع|الذهب يهبط بعد قفزة الأمس.. وعيار 21 مفاجأة

220 جنيهًا تراجع .. مفاجأة في أسعار اللحوم الآن بعد وصولها 500

نهاية الموجة الحارة وانخفاض درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة طقس اليوم

بعد الإمارات وعمان| الأرصاد تفجر مفاجأة عن تأثر البلاد بفيضانات خلال ساعات

هبوط اضطراري لـ طائرة في مطار القاهرة | ماذا حدث؟

ترشيحاتنا

بسبب نشاطات تخريبية.. بوركينا فاسو تطرد 3 دبلوماسيين فرنسيين

رأس جميلة| تفاصيل مشروع السعودية السياحي في شرم الشيخ.. ينعش اقتصاد مصر بمليارات الدولارات

50 جنيها تراجعا| أسعار الدواجن تخالف التوقعات وكرتونة البيض مفاجأة

وزير الإسكان: "سكن لكل المصريين" أصبحت مثالًا يحتذى به لدي كثير من الدول

رئيس الرعاية الصحية: 10 مستشفيات جديدة تدخل الخدمة خلال افتتاحات 30 يونيو

«ياما الأهلي سرق ماتشات».. الزمالك يرد بقوة على إخفاء الكرات بالقمة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للي لسه ما أكلوش .. طريقة جديدة لتقديم الفسيخ والرنجة «جددي في أكلاتك»

هل يمكن للأشخاص النرجسيين أن يتغيروا ويتعلموا استراتيجيات صحية للتعامل؟

خلع ملابس العمرة ليرتدي الكفن.. تفاصيل مصرع رجل أعمال سقط من مصعد في الدور السابع

نشرة المرأة والصحة| سعر قميص عمرو دياب في حفل الغردقة يثير ضجة.. يسرا تفاجئ متابعيها بفستان غريب

فيديو

ما بتقعدش.. دوللي شاهين: بنتي نور شقية وبتحب الغناء والرقص

دوللي شاهين تكشف لـ صدى البلد سر تغيير اسم أغنية ست البنات

خبوا الكرة.. تعرف على عقوبة اتحاد الكورة للزمالك بعد موقف القمة 127

انخفاض كبير .. تراجع أسعار الدواجن والبيض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بني عدى التي تصدت للفرنسيين

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين العقلي الكوني.. عقيدة أخلاقية!

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الشرق الأوسط.. ومرحلة ما بعد أمريكا

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

اﻟﻤﺰﻳﺪ