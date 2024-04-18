تقيلة قوي.. «حتحوت» يعلق على استمرار المقارنة بين خالد بيبو وسيد عبدالحفيظ

علّق الإعلامي هاني حتحوت، على المقارنات بين خالد بيبو مدير الكرة للنادي الأهلي الحالي، وسيد عبد الحفيظ سابقاً.

وقال خلال برنامجه: "‏المقارنة المعتادة بين خالد بيبو وبين سيد عبد الحفيظ مع كل أزمة أو تعثر "تقيلة قوي".. ولكن ألا يستحق مدير الكرة بالأهلي بعض الدعم من الإعلام الرسمي للنادي قبل الجماهير؟".

‏وانتهت أحداث لقاء القمة بين الزمالك والأهلي بفوز القلعة البيضاء بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة، ضمن مؤجلات الأسبوع العاشر لبطولة الدوري الممتاز.

أهداف مباراة الأهلي والزمالك

أحرز سيف الجزيري هدفي الزمالك في الدقيقتين 44 و86، وسجل هدف الأهلي أحمد عبد القادر في الدقيقة 73 من عمر اللقاء بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء من عرضية.

وألغى الـ VAR ركلة جزاء لصالح نادي الزمالك على رامي ربيعة، لاعب الأهلي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على استاد القاهرة، ضمن مؤجلات الأسبوع العاشر لبطولة الدوري الممتاز.