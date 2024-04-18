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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

25 أبريل.. انطلاق دورة إعداد المدربين TOT في جامعة بنها

الدكتور ناصر الجيزاوي
الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها عن انطلاق برنامج إعداد المدربين في دورته الرابعة بالتعاون مع المركز القومي للتدريب وإعداد القيادات بالمجلس الأعلى للجامعات يوم الخميس الموافق 25 أبريل  حتي يوم السبت الموافق 4 مايو 2024م بمقر مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.


وأشار " الجيزاوي " إلي أن دورة إعداد المدربين عبارة عن ثلاثة مستويات ،  (6) أيام تدريبية (بنظام الحضور المباشر)، وبتواجد مدرب مختلف لكل يوم تدريبي لاكتساب خبرات ومهارات كل مدرب.
وأكد رئيس رئيس جامعة بنها  أن الدورة تهدف إلى تأهيل المشاركين لتقديم برامج تدريبية متميزة تواكب أعلى مستويات الحرفية في مجال التدريب، والمساهمة بفعالية في تيسير نقل المعارف والخبرات والمهارات بين كافة العاملين بالجامعة وبالتالي دفع منظومة تطوير الموارد البشرية، مشيرا الى أن المركز يسعى إلى التطوير والتدريب الدائم لتنمية المهارات الأكاديمية والإدارية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والقادة بجامعة بنها، مما يحقق أهداف استراتيجية للتطوير بالجامعة.


من جانبه، قال الدكتور هاني شحته المدير التنفيذي لمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات ان الدورة التدريبية يشارك فيها نخبة من أفضل المدربين ويستمر التدريب على مدار 6 أيام متواصلة بإجمالى 40 ساعة تدريبية ، مشيرا إلي أنها الدورة الرابعة التي ينظمها المركز لبرنامج إعداد المدربين.

بنها أعضاء هيئة التدريس بالجامعة الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها المجلس الاعلى للجامعات تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس

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