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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سكرتير عام مساعد البحيرة يتابع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة

سكرتير مساعد بالبحيرة
سكرتير مساعد بالبحيرة

عقد كامل غطاس، السكرتير العام المساعد، اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى.

حضر الاجتماع منال عبد المنعم، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، ومحمد أحمد صالح، مدير عام الإدارة العامة للحوكمة والمراجعة الداخلية، وإيناس قاسم، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة، وهشام البنا، مدير إدارة المتابعة بالإدارة العامة للتخطيط والمتابعة، وسناء العرابي، مدير إدارة الرقابة والمتابعة.

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واستعرض الاجتماع ما جاء بالبيان المقدم من الهيئة القومية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي حول الموقف التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بمراكز إدكو والدلنجات وبدر وكفر الدوار والمحمودية والرحمانية وشبراخيت وإيتاى البارود وكوم حمادة.

وأكد السكرتير العام المساعد ضرورة الانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها بمختلف أنحاء المحافظة، وإزالة جميع المعوقات وتذليل العقبات وزيادة نسب التنفيذ لضمان دخول تلك المشروعات حيز الخدمة بأسرع وقت ممكن حتى يتسنى للمواطنين الاستفادة منها لتحقيق احتياجاتهم ومتطلباتهم وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما وجه بعقد اجتماع تنسيقى بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي والجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى لتلافى الملاحظات الواردة من فرق العمل.

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