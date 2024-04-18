رفع 819 حالة إشغال طريق بالبحيرة

قامت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة بتنفيذ حملات مكبرة لرفع الإشغالات بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين، وذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق.

أسفرت الحملات عن رفع 819 حالة إشغال طريق مخالف ومتنوع مابين ثابت ومتحرك عبارة عن 462 حالة بدمنهور و 210 حالة اشغال بإيتاى البارود و 73حالة بوادى النطرون و 45 حالة بأبو حمص و تحرير 26 و محضر اشغال و29 حالة برشيد.

وشددت نائب محافظ البحيرة على ضرورة المتابعة المستمرة وتكثيف تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظه لمنع عودة الإشغالات التى تعوق الحركة المرورية تسهيلاً على المواطنين.

وذلك تنفيذاً لتوجيهات نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بضرورة تكثيف الحملات المرورية اليومية لرفع كافة الإشغالات المخالفة والمتعدية علي حرم الطريق لتيسير الحركة المرورية مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.