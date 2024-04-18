سقوط عصابة سرقة أغطية شبكات الصرف بالبحيرة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابوعمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة عدد من مديريات الأمن من ضبط تشكيل عصابى مكون من (3 عاطلين "لإثنين منهم معلومات جنائية" من بينهم عميل سيىء النية – مقيمين بدائرة قسم ومركز شرطة دمنهور بالبحيرة) تخصص نشاطهم فى إرتكاب وقائع سرقة أغطية ومهمات شبكة الصرف الصحى مستخدمين مركبة تروسيكل "ملك أحدهم".

كما تم ضبط (عاطل – له معلومات جنائية) لقيامه بسرقة جهاز "لاب توب" من داخل سيارة أحد المواطنين بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة عن طريق كسر مقبض باب السيارة.. كما أرشد عن الجهاز المستولى عليه لدى عميله "سىء النية" (عاطل – له معلومات جنائية)"تم ضُبطه".

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.