مفتي الجمهورية: معرض تقاليد الإسلام في روسيا يعمق روح الصداقة والتعاون.. صور

أجرى الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، جولة في معرض "روسيا - مصر: العلاقات الروحية عبر العصور" الذي تعقده دار الإفتاء المصرية بحضور عدد من السفراء.

وقال مفتي الجمهورية في كلمته على هامش المعرض، إن إقامة هذا المعرض في مصر يسهم في تعميق التفاهم المتبادل وعلاقات الصداقة بين شعبي مصر وروسيا.

كما يمثل هذا المعرض تفعيلا للتعاون والتواصل بين الشعوب الذي حث عليه القرآن الكريم.

وأكد أن الحوار بين الثقافات يمثل احد اهم جوانب النموذج الذي يؤسس فكر التعاون بين الاديان والثقافات لان مساحات التلاقي أوسع كثيرا بين مساحات الاختلاف.

وأشار إلى دار الإفتاء المصرية شريكا اساسيا في التعارف والتعاون بين الشعوب وكذلك التعاون بين المفتين.

وأعلن انه قد انضم إلى الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم ما يزيد على ٨٠ مفتي لدول حول العالم.

يقام معرض "تقاليد الإسلام في روسيا.. العلاقات الروحية عبر العصور" في مقر دار الإفتاء بالتعاون مع جمهورية روسيا الاتحادية؛ بحضور سفير روسيا الاتحادية جيوجي بوريسينكو؛ وسفير جمهورية أزربيجان إيلحان بولوحوف؛ وسفير جمهورية كازاخستان كيرات لاما شريف؛ وسفير جمهورية أوزباكستان منصربيك كيليتشيف؛ وفريق دبلوماسي من سفارة جمهورية طاجيكستان.