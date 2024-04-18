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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توريد 582.5 طن قمح لصوامع وشون كفر الشيخ

توريد القمح
توريد القمح

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن استلام 582.5 طن قمح من المزارعين في مواقع وصوامع التوريد المختلفة بالمحافظة، والتابعة للشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعي المصري وقطاع مطاحن كفر الشيخ "الجهات المسوقة للقمح".

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن عملية التوريد تسير بسلاسة ويسر، وأن جميع مستحقات المزارعين والموردين يتم صرفها بانتظام، مشيرا إلى أن هناك متابعة مستمرة على مدار الساعة لعملية التوريد، وذلك لضمان سيرها بشكل سلس دون أي معوقات.


وقال محافظ كفر الشيخ، إنه تم تخصيص 25 موقعا لتجميع واستلام محصول القمح موسم 2024، موزعة على جميع أنحاء المحافظة، وذلك تسهيلا على المزارعين لتوريد محصولهم.

وأضاف أنه تم تحديد سعر استلام إردب القمح المحلى بقيمة 2000 جنيه لدرجة نظافة 23.5 قيراط، وذلك تنفيذا للقرار الوزاري رقم 55 لسنة 2024 بشأن استلام القمح المحلى موسم حصاد عام 2024.

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