مصرع شاب في تصادم دراجة نارية وسيارة ببنها

شهد طريق بنها المنصورة بنطاق قرية جمجرة دائرة مركز شرطة بنها في محافظة القليوبية، مصرع شاب بحادث تصادم دراجة نارية وسيارة وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى بنها التعليمي، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



تلقت مديرية امن القليوبية إخطارًا من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة على طريق بنها المنصورة بمحور شرق الرياح التوفيقي بنطاق قرية جمجرة دائرة مركز شرطة بنها.

انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة، أسفرت عن مصرع الشاب "يونس م ش"، 34 سنة، مقيم منطقة الشموت دائرة مركز بنها.

جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى بنها التعليمي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على الدراجة النارية والسيارة المتسببين بالحادث.