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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلمان

برلمانية: إدخال التأمين الصحي في محافظات جديدة يوفر خدمات طبية متميزة للمواطنين

شيماء محمود نبيه
شيماء محمود نبيه ، عضو مجلس النواب

أكدت الدكتورة شيماء محمود نبيه عضو مجلس النواب  أهمية توجيه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأهمية الإسراع في إدخال محافظات جديدة في منظومة التأمين الصحي الشامل، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن.


وقالت " نبيه" أن التأمين الصحي الشامل كان حلماً وأصبح واقعاً  في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي مشيرة  في تصريحات صحفية لها اليوم أن تكليف رئيس الجمهورية بادخال محافظات جديدة في منظومة التأمين الصحي الشامل سيساهم في توفير خدمات صحية متميزة لقطاع عريض من المواطنين .


وأكدت " نبيه" أن التأمين الصحي الشامل هو احد أهم الإنجازات في قطاع الصحة التي شهدتها مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ، حيث أن حكومات متعاقبة فشلت في تطبيق منظومة التأمين الصحي وتابعت قائلة : وعلينا جمعياً كبرلمان وحكومة تقديم كافة أنواع الدعم للمشروع لانجاحه.


واكدت " نبيه"   أن هذه التوجيهات تأتي في إطار حرص القيادة السياسية على تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى حياة المواطنين، من خلال تعميم منظومة التأمين الصحي الشامل لتشمل جميع محافظات الجمهورية مؤكدأ ان التامين الصحي الشامل كان حلم وأصبحاً واقعاً بفضل توجيهات ودعم الرئيس السيسي.

وثمنت " نبيه" " الإنجازات التي تحققت في منظومة التأمين الصحي الشامل حتى الآن، والبدء في المرحلة الثانية التي تشمل 5 محافظات: دمياط، ومطروح، وكفر الشيخ، وشمال سيناء، والمنيا، بإجمالي عدد سكان يصل إلى 12 مليون نسمة، لافتة إلى أن التوسع في عدد المحافظات التي يشملها التأمين الصحي الشامل يؤكد حرص القيادة السياسية على تعزيز وتوفير حق المواطن في العلاج والتمتع بصحة سليمة، وهو تعزيز لحقوق الإنسان والتزام دستوري، ويتسق مع جهود الدولة في استراتيجية بناء الإنسان المصري.

شيماء محمود نبيه مجلس الوزراء التأمين الصحي السيسي

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