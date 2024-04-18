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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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زلزال بقوة 6.6 درجة يضرب جزيرة شيكوكو اليابانية|شاهد

صدى البلد

ضرب زلزال بقوة 6.6 درجة الساحل الغربي لجزيرة شيكوكو اليابانية، ولم تقع خسائر في الأرواح، جاء ذلك في تقرير عرضته فضائية “يورونيوز”

وأصيب عدد من الأشخاص بجروح في حين لم يوقع الزلزال خسائر جسيمة حسب وسائل الإعلام اليابانية.

وتعد اليابان، التي تقع على "حلقة النار" في المحيط الهادئ، من بين الدول الأكثر عرضة للزلازل في العالم. حيث تتعرض من مدّة لأخرى لزلازل بعضها يكون مدمرًا، كما تواجه موجات تسونامي وعواصف.

في 1 كانون الثاني/ يناير 2024، الساعة 4:10 مساءً بتوقيت اليابان، ضرب زلزال بقوة 7.6 درجة محافظة إيشيكاوا وسط اليابان. وكان مركزه في شبه جزيرة نوتو ولّد الزلزال أيضًا تسونامي على طول بحر اليابان.

 

زلزال جزيرة شيكوكو اليابانية الزلزال المحيط الهادئ تسونامي بحر اليابان

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