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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فلسطين على موعد مع يوم تاريخي بشرط وحيد .. ماذا يحدث؟

صدى البلد

قال ياسر نور الدين، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في نيويورك، إن اليوم سيكون يوما تاريخيا إذا لم تستخدم الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض الفيتو في مشروع القرار الذي قدمته الجزائر نيابة عن المجموعة العربية ودولة فلسطين، لافتا أن هذا المشروع سيتم التصويت عليه لمنح العضوية الدائمة لفلسطين إذا ما تمت الموافقة عليه في مجلس الأمن المتألف عن 15 دولة.

وأضاف "نور الدين"، خلال برنامج "جولة المراسلين"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، ويقدمه الإعلامي حساني بشير، أن هذا المشروع هام للغاية لمنح دولة فلسطين العضوية، والسلطة الفلسطينية تقول إن هناك 137 دولة في الأمم المتحدة تعترف بدولة فلسطين.

وأشار إلى أنه لكي يتم تمرير هذا المشروع لا بد من أن يمرر في البداية من مجلس الأمن ثم الذهاب إلى الجمعية العامة، ولابد أن يصل التصويت عليه إلى ثلثي أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة.

ولفت أن هذا المشروع ليس جديدا، لكن السلطة الفلسطينية كانت قد قدمت هذا المشروع منذ عام 2011 إلا أن بعد ذلك تم تجاهله نوعا ما، ثم في مطلع هذا الشهر أعادت فلسطين مرة أخرى طلب قبول عضويتها كدولة دائمة العضوية في الأمم المتحدة.

الولايات المتحدة الفيتو الجزائر

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