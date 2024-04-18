بايرن يكشف عن المدرب المتوقع لخلافة توخيل

رئيس نادي بايرن ميونيخ يؤكد مفاوضات مع يوليان ناجلزمان لتولي تدريب الفريق، بعد قرار رحيل توماس توخيل نهاية الموسم الحالي، وذلك وفقا للتقارير صحفية.

ناجلزمان، مدرب المنتخب الألماني، قد أقيل من بايرن في مارس 2023 بسبب نتائج سلبية. إدارة النادي تتفاوض بالفعل مع مرشحين بديلين.

تشابي ألونسو يبقى مدربًا لفريق باير ليفركوزن، مما يعرض إدارة بايرن لأزمة في التعاقد مع مدرب بديل. نجلزمان نجح في إعادة المنتخب الألماني للمسار الصحيح في مارس الماضي، بفوزه على فرنسا وهولندا.

قرار توخيل يأتي بسبب نتائج سلبية في الدوري الألماني وكأس ألمانيا، مما دفع إدارة النادي للبحث عن بديل. الرئيس التنفيذي السابق والمدير الرياضي السابق قاما بإقالة ناجلزمان بناءً على تلك النتائج.