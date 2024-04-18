بعد انتهاء شهر رمضان .. جودر يتصدر نسب المشاهدة في مصر

تمكن مسلسل جودر من بطولة الفنان ياسر جلال من تصدر نسب المشاهدة في مصر ، وذلك عبر منصة watch it .



واحتل مسلسل جودر المركز الاول من أصل 10 مراكز هم للمسلسلات الاعلي مشاهدة في الوقت الراهن ، بعدما كان يحتل المركز الثالث خلال شهر رمضان الكريم .

مسلسل "جودر" الذى يقوم ببطولته ياسر جلال يقدم فيه شخصيتى "شهريار وجودر المصرى"، الذي تعقدت مقادير حياته قبل قدومه إلى الدنيا، بين التاجر "عمر" وما حدث له ولأخويه، يشاركه البطولة نور اللبنانية، وياسمين رئيس، وأحمد فتحى، تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري

ويعيد مسلسل جودر المشاهد مرة أخرى إلى زمن الكبار والحكايات الفريدة والأحداث الفريدة التي يقدمها صناع المسلسل بشكل خاص جدًا وبمستوى إخراجي لا يقارن، وكلها عوامل تجعل المشاهد المصري في حالة انتظار وتشوق للمسلسل لاسيما أن حكايات شهرزاد ليست غريبة على الإطلاق عن مواسم رمضان في العقود الماضية.