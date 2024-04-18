مزيد من التعاون.. وفد عسكرى من تنزانيا يشيد بأصناف القطن الجديدة

استقبل الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتورة شيرين عاصم نائب رئيس المركز للبحوث وفدا عسكريا من تنزانيا الإتحادية مكون من 23 ضابطا من دارسي دورة كلية الدفاع الوطنى التنزانية بقيادة الجنرال وليم .

وقدم عبدالعظيم عرض تقديمى لمركز البحوث الزراعية موضحٱ دور المركز فى المجالات البحثية المختلفة من أجل النهوض بالزراعة المصرية والتغلب على التحديات التى تواجهها كالتغيرات المناخية والزيادة السكانية .

ومن الجدير بالذكر أن المزارع المشتركة بين مصر والدول الافريقية ومنها مزرعة زنزنبار والتي توجد في دولة تنزانيا الاتحادية تعد نموذجا للمزارع المصرية في الدول الافريقية .

وفي ختام الزيارة قدم الوفد العسكري الشكر لرئيس مركز البحوث الزراعية علي الحفاوة وحسن الاستقبال ورغبتهم في مزيد من التعاون الزراعي في المجالات المختلفة .

وعلي هامش الزيارة قام الوفد بزيارة تفقدية لمعهد بحوث القطن وكان في استقبالهم الدكتور عبد الناصر رضوان مدير المعهد والدكتور وليد يحي وكيل المعهد للانتاج والدكتورة عبير عرفة وكيل المعهد للبحوث حيث استمعا الي شرح تفصيلي عن الأصناف المستنبطة حديثا والتي إنتجها معهد بحوث القطن وهي جيزة ٩٤ وجيزة ٩٦ وجيزة ٩٧ بطبقة فائقة الطول والصنف الجديد جيزة ٩٩ وهو من الأصناف فائقة النعومة بالإضافة الي الأصناف القديمةجيزة ٤٥ فخر الأصناف المصريةوكذلك الاقطان الطبيعية الملونة والمستنبطة حديثا في مصر وهي اللون البني والاخضر وكذلك نماذج من خيوط القطن المنتجة من معهد القطن بالنمر العالية من الغزل والتي تصل النمرة الي ٢٠٠ عد انجليزي كما ابدي الوفد اعجابة بالاصناف الجديدة المستنبطة التي إنتجها معهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية