جامعة كفر الشيخ تستضيف المؤتمر السنوي السادس لطب وجراحة العيون| صور

شهدت جامعة كفر الشيخ فعاليات المؤتمر السنوي السادس لقسم طب وجراحة العيون بكلية الطب البشري، تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة، وبحضور نخبة من الأطباء والباحثين من مختلف الجامعات المصرية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طه إسماعيل، عميد كلية الطب.



وأوضح رئيس الجامعة أن المؤتمر يهدف إلى تبادل المعرفة والتجارب العلمية في مجال طب وجراحة العيون، وتعزيز التواصل والتعاون بين الأطباء والباحثين في هذا المجال، وتسليط الضوء على التطورات الحديثة والابتكارات في مجال طب وجراحة العيون، وتوفير منصة لتقديم الأبحاث العلمية والدراسات الحالية في هذا المجال، وتعزيز التعليم المستمر وتحديث المعرفة لدى الأطباء والممارسين في مجال طب وجراحة العيون.

وأشار عميد كلية الطب إلى أن المؤتمر تناول محاور مهمة منها، تشخيص وعلاج أمراض العيون الشائعة، والتطورات في تقنيات جراحة العيون، أبحاث العيون السريرية والتجريبية، وتحديات وحلول في حالات الإصابات والحروق والعدوى، وتطورات في العناية بالعيون في الفئات العمرية المختلفة، فضلاً عن الاستعراضات النظرية والعملية للتقنيات الجديدة والمبتكرة، وأخلاقيات مهنة الطب وجراحة العيون.

وشهد المؤتمر العديد من الفعاليات، منها: محاضرات علمية من قبل خبراء طب وجراحة العيون، جلسات نقاشية لمناقشة التحديات والحلول في مجال طب وجراحة العيون، ورش عمل تدريبية حول التقنيات الحديثة في مجال التشخيص والعلاج، فضلاً عن معرض طبي لعرض أحدث المنتجات والخدمات في مجال طب وجراحة العيون.

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